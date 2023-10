Sinisiyasat ng Bagong Pananaliksik ang Epekto ng Mga Epekto sa Organics sa Ceres

By

Isa sa mga kahanga-hangang pagtuklas na ginawa ng Dawn mission ng NASA ay ang pagkakaroon ng mga kumplikadong organiko sa Ceres, ang pinakamalaking bagay sa asteroid belt. Ang paghahanap ng mga aliphatic molecule, na binubuo ng carbon at hydrogen chain, kasama ang pagkakaroon ng water ice sa Ceres ay nagmumungkahi na ang dwarf planetang ito ay maaaring minsang nagho-host ng mga kinakailangang sangkap para sa buhay.

Ang tanong kung paano nagmula ang mga aliphatic organic na ito sa Ceres ay naging paksa ng matinding pagsasaliksik mula noong kanilang natuklasan noong 2017. Iminumungkahi ng ilang pag-aaral na ang mga ito ay inihatid sa Ceres sa pamamagitan ng isang kometa o isang organic-rich impactor, habang ang iba ay nagmumungkahi na sila ay nabuo sa dwarf planeta sa pamamagitan ng pagbabago ng mga materyales nito sa pamamagitan ng briny water. Anuman ang kanilang pinagmulan, ang mga organiko sa Ceres ay naapektuhan ng maraming mga epekto na puminsala sa ibabaw nito.

Ang bagong pananaliksik, na ipapakita sa pulong ng GSA Connects 2023 ng Geological Society of America, ay naglalayong palawakin ang aming pag-unawa sa kung paano naimpluwensyahan ng mga epekto ang mga aliphatic molecule sa Ceres. Ang mga implikasyon ng mga natuklasan na ito ay mahalaga para sa pagtukoy sa pinagmulan ng mga organikong ito at pagtatasa ng pagiging habitability ng dwarf planeta.

Ang nangungunang siyentipiko na si Terik Daly, isang planetary scientist sa Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, ay nagpapaliwanag na ang pag-aaral ay naudyukan ng paunang pagtuklas ng mga organiko malapit sa isang malaking epekto ng bunganga sa Ceres. Ang pananaliksik ay nagpapahiwatig na ang mga organiko ay maaaring mas laganap kaysa sa dati nang pinaniniwalaan at na ang mga ito ay lumilitaw na makatiis sa mga epekto sa ilalim ng mga kondisyong tulad ng Ceres.

Ang pag-unawa sa mga epekto ng mga epekto sa mga organiko ng Ceres ay mahalaga para sa paglutas ng mga misteryo ng dwarf planeta na ito at kung paano ito maaaring sumuporta sa buhay. Sa pamamagitan ng karagdagang pagsisiyasat sa katatagan ng mga organikong ito at ang kanilang pamamahagi sa buong Ceres, umaasa ang mga siyentipiko na makakuha ng mas malalim na mga insight sa pinagmulan at kakayahang matira ng nakakaintriga na celestial body na ito.

Pinagmumulan:

– NASA / Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory

– Geological Society of America