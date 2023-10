Pagbubunyag sa Kasaysayan: Mga Bagong Pagtuklas sa Human-Neanderthal Interbreeding

Ang isang groundbreaking na pag-aaral ay nagsiwalat na ang mga tao at Neanderthal ay nakikibahagi sa interbreeding nang mas maaga kaysa sa naunang pinaniniwalaan, na naganap humigit-kumulang 250,000 taon na ang nakalilipas. Hinahamon ng paghahanap na ito ang matagal nang paniwala na ang interbreeding ay naganap lamang 75,000 taon na ang nakalilipas. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa DNA, natuklasan ng mga mananaliksik ang mahahalagang pananaw sa kasaysayan ng mga sinaunang pakikipag-ugnayang ito.

Mga Pahayag Mula sa Pag-aaral ng DNA

Ipinakita ng mga nakaraang pag-aaral na humigit-kumulang anim na porsiyento ng mga gene sa Neanderthal ay maaaring masubaybayan pabalik sa mga tao. Higit pa rito, natuklasan ng mga siyentipiko na ang ilang grupo ng mga tao sa sub-Saharan Africa ay nagtataglay ng mga bakas ng Neanderthal DNA. Ipinahihiwatig nito na ang mga sinaunang tao ay hinaluan ng mga Neanderthal at pagkatapos ay bumalik sa Africa, na nag-iiwan ng genetic imprint.

Michael Dannemann, isang associate professor na nag-specialize sa evolutionary at population genomics, ay nagsabi na ang bagong pananaliksik na ito ay nagbibigay ng higit na katumpakan sa pag-annotate ng Neanderthal DNA sa mga modernong genome ng tao. Bukod pa rito, nakakatulong ito sa pag-unawa kung paano naimpluwensyahan ng paghahalo ng mga gene ang mga pisikal na katangian ng parehong Neanderthal at mga unang tao. Bukod dito, pinahuhusay nito ang ating kaalaman sa kanilang mga pattern ng paglipat at pakikipag-ugnayan sa nakaraan.

Pagkakaroon ng Neanderthal DNA sa Sub-Saharan Africa

Ang isang pag-aaral na inilathala kamakailan sa journal Cell ay nagsiwalat ng pagkakaroon ng Neanderthal DNA sa mga indibidwal na may lahing sub-Saharan African. Kahit na ang pinagmulan ng DNA na ito ay nananatiling misteryoso, ang pag-aaral ay pangunahing nakatuon sa mga populasyon na may koneksyon sa mga ninuno sa Niger-Congo.

Upang bigyang linaw ang pagkakaroon ng Neanderthal DNA sa mga populasyon ng tao ngayon, inihambing ng mga mananaliksik ang genetic na materyal mula sa sinaunang Neanderthal na kilala bilang "Altai Neanderthal" sa mga gene ng 180 indibidwal mula sa labindalawang magkakaibang populasyon sa sub-Saharan African.

Sa pamamagitan ng istatistikal na pagsusuri, natukoy ng mga siyentipiko ang nakabahaging genetic variant sa pagitan ng mga tao at Neanderthal at sinisiyasat kung paano minana ang mga bersyong ito ng mga gene. Nalaman ng pag-aaral na ang lahat ng sub-Saharan African genome na napagmasdan ay naglalaman ng Neanderthal DNA, na may ilang populasyon na nagpapakita ng hanggang 1.5 porsiyento ng Neanderthal genetic material. Ang mahalagang pananaw na ito sa interbreeding ay nagpapakita na ang mga genome na ito ay minana mula sa mga tao na hinaluan ng mga Neanderthal at bumalik sa Africa.

Mga Kamakailang Pag-aaral na Nagsasaad ng Pagkakaroon ng Neanderthal DNA

Karamihan sa nakakaintriga, natuklasan ng mga mananaliksik na ang karamihan ng Neanderthal DNA sa mga genome ng tao ay puro sa mga rehiyon na hindi naka-encode ng synthesis ng protina. Sa kabaligtaran, ang parehong mga rehiyon sa DNA ng tao ay kulang sa mga gene ng Neanderthal. Iminumungkahi nito na ang mga Neanderthal ay hindi pinapaboran ang mga gene ng tao sa panahon ng kanilang proseso ng ebolusyon. Sa halip, ang parehong mga species ay nagbago nang iba, na umaangkop sa kanilang mga genome upang maghatid ng iba't ibang layunin.

Si Fernando Villanea, isang geneticist ng populasyon mula sa University of Colorado Boulder, ay nagbibigay-diin sa kahalagahan ng paghahanap na ito. Iminumungkahi niya na ito ay nagpapahiwatig na alinman sa hanay ng mga gene ay mas mataas o mas mababa sa isa; nag-evolve lang sila para matupad ang iba't ibang function sa loob ng genome ng bawat species.

Higit pang Mga Insight sa Ebolusyon ng Tao

Ang mga kahanga-hangang natuklasan na ito ay nag-aalok sa mga siyentipiko ng pagkakataong makakuha ng karagdagang mga insight sa mga masalimuot na ebolusyon ng tao. Si Sarah Tishkoff, ang senior author ng pag-aaral at isang genetics at biology professor sa University of Pennsylvania, ay nagmumungkahi ng mas malalim na pagsusuri sa genetic makeup ng populasyon na nabuhay 250,000 taon na ang nakakaraan at kung paano ito inihahambing sa mga gene ng modernong tao. Ang paghahambing na pagsusuri na ito ay maaaring magbunyag ng mahalagang impormasyon tungkol sa kasaysayan at pagbagay ng ating mga species.

