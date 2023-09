Ang Bagong Genomic Model ay Nagsasaad ng Mahalagang Bottleneck ng Populasyon ng Ninuno ng Tao

Ang isang kamakailang genomic na pag-aaral ay nagsiwalat ng isang makabuluhang bottleneck sa populasyon ng mga ninuno ng tao na umiral sa pagitan ng 800,000 at 900,000 taon na ang nakalilipas. Naaayon ito sa yugto ng panahon na pinaniniwalaang noong nabuhay ang huling karaniwang ninuno ng mga Denisovan, Neanderthal, at modernong Homo sapiens. Gayunpaman, kinakailangan ang karagdagang ebidensya ng arkeolohiko upang mapatunayan ang paghahanap na ito.

Ang pag-aaral, na pinamumunuan ni Wangjie Hu at ng kanyang mga kasamahan, ay gumamit ng isang modelo ng coalescence upang tuklasin ang pagkakaiba-iba sa pagitan ng mga linya ng gene at tantiyahin ang mga nakaraang laki ng populasyon. Sinuri nila ang mga genomic sequence mula sa 3,154 na indibidwal sa 10 African at 40 na hindi African na populasyon. Ang mga resulta ay nagpakita ng isang natatanging bottleneck sa lahat ng populasyon ng Africa, na may nakakagulat na 98.7% na pagbaba sa populasyon ng ninuno sa simula ng bottleneck.

Ang pagbaba sa laki ng populasyon sa panahong ito ay kasabay ng mga pagbabago sa klima, kabilang ang pinahabang glaciation, pagbaba ng temperatura sa ibabaw ng dagat, at malamang na matagal na tagtuyot sa buong Africa at Eurasia. Ang mga salik na ito sa kapaligiran ay maaaring nag-ambag sa matinding bottleneck na nararanasan ng ating mga ninuno ng tao.

Bagama't direktang natukoy ang bottleneck sa lahat ng populasyon ng Aprika, mahina lamang itong natukoy sa mga populasyon na hindi Aprikano. Iminumungkahi nito na ang mga epekto ng bottleneck ay maaaring limitado o panandalian sa labas ng Africa.

Ang iminungkahing bottleneck ay naaayon sa yugto ng panahon na pinaniniwalaang kung kailan nabuhay ang huling karaniwang ninuno ng mga Denisovan, Neanderthal, at modernong Homo sapiens. Gayunpaman, ang mga eksperto na sina Nick Ashton at Chris Stringer ay nag-iingat sa pangangailangan para sa nasasalat na archaeological at fossil na ebidensya upang suportahan ang bottleneck na teorya.

Ang bagong genomic model na ito ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa sinaunang kasaysayan ng ating mga ninuno ng tao at ang kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng matinding bottleneck ng populasyon. Ang karagdagang pananaliksik at arkeolohikal na pagtuklas ay magiging mahalaga sa pagpapatunay at pagpapalawak sa mga natuklasang ito.

Source:

– “Genomic inference of a severe human bottleneck during the Early to Middle Pleistocene transition” ni Wangjie Hu, Ziqian Hao, Pengyuan Du, Fabio Di Vincenzo, Giorgio Manzi, Jialong Cui, Yun-Xin Fu, Yi-Hsuan Pan, at Haipeng Li

– “Muntik na bang mamatay ang ating mga ninuno? Ang mga pagsusuri sa genetiko ay nagmumungkahi ng isang sinaunang pagbagsak ng populasyon ng tao 900,000 taon na ang nakalilipas" ni Nick Ashton at Chris Stringer