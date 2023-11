Bagong Pagtuklas: Ang mga Tao ay May Pana-panahong Pagbabago sa Mga Pattern ng Pagtulog

Ang isang kamakailang pag-aaral na isinagawa sa Clinic for Sleep & Chronomedicine sa Berlin ay nagsiwalat na ang mga tao ay sumasailalim sa mga pana-panahong pagbabago sa kanilang mga pattern ng pagtulog. Ang pananaliksik, na inilathala sa journal na Frontiers in Neuroscience, ay nagsasangkot ng 188 na mga boluntaryo na gumugol ng tatlong gabi sa isang setting ng laboratoryo kung saan ang kanilang pagtulog ay malapit na sinusubaybayan.

Natuklasan ng pag-aaral na sa mga buwan ng taglamig, ang mga paksa ay may posibilidad na matulog nang mas mahaba hanggang 60 minuto. Bilang karagdagan, ang mga kalahok ay tumagal ng humigit-kumulang 25 minuto na mas kaunting oras upang makapasok sa mabilis na paggalaw ng mata (REM) na pagtulog sa taglagas kumpara sa tagsibol. Sa karaniwan, ang mga indibidwal ay nakaranas ng humigit-kumulang 30 minutong higit na REM na pagtulog sa taglamig kaysa sa tagsibol. Kapansin-pansin, nagkaroon ng makabuluhang pagbaba sa slow-wave sleep, ang pinakamalalim na anyo ng non-rapid eye movement (NREM) na pagtulog, sa mga buwan ng taglagas.

Hinahamon ng mga natuklasan ang kumbensyonal na paniniwala na ang mga tao ay higit na inalis ang impluwensya ng sikat ng araw sa kanilang pag-uugali. Sa kabila ng pamumuhay sa isang maliwanag na kapaligiran sa lunsod, ang mga kalahok ay nagpakita pa rin ng seasonality sa kanilang mga pattern ng pagtulog.

Habang ang grupo ng pag-aaral ay medyo maliit at binubuo ng mga indibidwal na may insomnia o depression, ang pagkakaiba sa tagal ng pagtulog sa pagitan ng tag-init at taglamig ay malamang na makabuluhan. Ang karagdagang pananaliksik na kinasasangkutan ng isang mas malaki at mas malusog na sample ay kinakailangan upang mapatunayan ang mga natuklasan.

