Ang Kamalayan ba ay Resulta ng Entropy sa Utak?

Ang isang pag-aaral na inilathala noong 2016 ay nagmumungkahi na ang kamalayan ay maaaring natural na bumangon bilang resulta ng pag-maximize ng ating utak sa kanilang nilalaman ng impormasyon, katulad ng prinsipyo ng entropy. Ang entropy ay tumutukoy sa pag-unlad ng isang sistema mula sa pagkakasunud-sunod patungo sa kaguluhan. Tulad ng Uniberso, na lumilipat mula sa isang estado ng mababang entropy patungo sa mataas na entropy mula noong Big Bang, ang ating mga utak ay maaari ring magpakita ng mas mataas na entropy kapag tayo ay ganap na may kamalayan. Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng istatistikal na mekanika upang i-modelo ang mga network ng mga neuron sa utak ng siyam na kalahok, kabilang ang pitong may epilepsy.

Inihambing ng mga mananaliksik ang mga pattern ng koneksyon sa utak ng mga kalahok kapag sila ay natutulog kumpara sa gising, at sa panahon ng mga seizure kumpara sa isang normal, 'alerto' na estado. Sa parehong mga sitwasyon, ang utak ng mga kalahok ay nagpakita ng mas mataas na entropy kapag nasa isang ganap na nakakamalay na estado. Ito ay nagmumungkahi na ang kamalayan ay maaaring isang "emergent property" ng isang sistema na sinusubukang i-maximize ang pagpapalitan ng impormasyon. Gayunpaman, ang pag-aaral ay may mga limitasyon, tulad ng maliit na sukat ng sample, at kailangan ng karagdagang pananaliksik upang mapatunayan ang mga natuklasang ito.

Ang pag-unawa sa kamalayan ng tao ay matagal nang naging hamon para sa mga mananaliksik. Ang paghahanap upang matuklasan ang mga pinagmulan nito at kung bakit mayroon tayo nito ay patuloy. Ang pag-aaral na ito ay nag-aalok ng isang bagong pananaw, na nagmumungkahi na ang kamalayan ay maaaring isang side effect ng paggalaw ng ating utak patungo sa entropy. Bagama't higit pang pananaliksik ang kailangan upang kumpirmahin ang mga natuklasang ito, nagbibigay ito ng panimulang punto para sa mga pagsisiyasat sa hinaharap sa kaugnayan sa pagitan ng organisasyon ng utak at kamalayan.

