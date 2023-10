Ang Asteroid 12P/Pons-Brooks ay Maaaring Makita ng Naked Eye sa 2024

By

Ang Comet 12P/Pons-Brooks, na kilala sa cryovolcanic activity nito, ay nakatakdang dumaan na pinakamalapit sa Earth sa Abril 21, 2024. Sa diameter na humigit-kumulang 18.6 milya (30 km), ito ay may potensyal na maging nakikita ng mata sa panahon ng itong malapit na pagkikita.

Ang cryovolcanism, na kilala rin bilang cold volcanism, ay isang geological na proseso kung saan ang mga nagyeyelong materyales, tulad ng tubig, ammonia, o methane, ay bumubulusok mula sa loob ng isang celestial body sa halip na tinunaw na bato. Ang mga cryovolcanoe na ito ay madalas na matatagpuan sa mga nagyeyelong katawan tulad ng mga kometa at ilang buwan sa panlabas na solar system.

Ang Comet 12P/Pons-Brooks ay unang natuklasan ng astronomer na si Jean Louis Pons noong 1812, at nang maglaon ay independiyenteng muling natuklasan ni William Robert Brooks noong 1883. Ito ay sumusunod sa isang elliptical orbit sa paligid ng Araw, na may average na panahon na humigit-kumulang 70.5 taon.

Sa panahon ng pinakamalapit na paglapit nito sa Earth noong 2024, may posibilidad na ang 12P/Pons-Brooks ay makikita ng mata. Nangangahulugan ito na, nang walang tulong ng mga teleskopyo o binocular, maaaring makita ng mga stargazer ang kometa sa kalangitan sa gabi. Gayunpaman, ang visibility ng mga kometa ay maaaring minsan ay hindi mahuhulaan, dahil ito ay nakasalalay sa mga salik gaya ng liwanag at kalapitan ng kometa sa Earth.

Binubuo ang mga kometa ng pinaghalong materyal na pabagu-bago, tulad ng tubig na yelo, alikabok, carbon dioxide, at methane. Kapag ang isang kometa ay lumalapit sa Araw, ang init ay nagiging sanhi ng mga pabagu-bagong materyales na ito upang magsingaw at magdulot ng isang kumikinang na pagkawala ng malay, o kapaligiran, sa paligid ng nucleus. Ang kumikinang na coma na ito at ang buntot ng kometa ang dahilan kung bakit nakikita ang mga kometa mula sa Earth.

Mahalaga para sa mga mahilig sa astronomy na manatiling updated sa pinakabagong impormasyon at hula tungkol sa visibility ng comet 12P/Pons-Brooks sa 2024. Sa maayos na lagay ng panahon at maaliwalas na kalangitan sa gabi, may pagkakataong masaksihan ang cryovolcanic comet na ito kasama ng mga nakahubad. mata.

