Nakuha ng Hubble Space Telescope ang Magagandang "Face-On" View ng Spiral Galaxy

Ang Hubble Space Telescope ay naglabas ng isang nakamamanghang bagong imahe ng spiral galaxy IC 5332. Matatagpuan sa humigit-kumulang 30 milyong light-years ang layo sa constellation Sculptor, ang face-on view ng galaxy ay nagbibigay ng isang maringal na tanawin. Ang imahe ay nagpapakita ng malaki, pabilog na istraktura nito, na may maluwag na sugat na mga spiral arm na pinalamutian ng mga kumpol ng maliwanag na kumikinang na bituin.

Kapag sinabi nating "face-on" ang isang galaxy, nangangahulugan ito na lumilitaw itong pabilog at hugis disc kapag tiningnan mula sa Earth. Ang pananaw na ito ay nag-aalok sa amin ng isang malinaw na lugar upang obserbahan ang masalimuot na mga tampok ng kalawakan. Sa kabaligtaran, ang isang "edge-on" na view ay magpapakita ng isang lapirat, hugis-itlog na hitsura, na nagpapaliit sa ating kakayahang makita ang mga spiral arm ng kalawakan.

Ang IC 5332 ay inuri bilang isang SABc-type na galaxy, na nagsasaad na ito ay kulang sa isang kilalang istraktura ng gitnang bar at ang mga spiral arm nito ay hindi mahigpit na nasugatan. Humigit-kumulang dalawang-katlo ng spiral galaxies ang nagtataglay ng kakaibang hugis-bar na istraktura sa kanilang gitna, habang ang iba ay nagtatampok ng mga walang harang na spiral arm na nagmumula sa isang punto. Ang IC 5332 ay nabibilang sa intermediate na kategorya, na tinutukoy ng "SAB" sa pag-uuri nito.

Bagama't ipinagmamalaki ng kalawakan na ito ang mahusay na tinukoy na mga braso ng maliliwanag na bituin na umaabot mula sa siksik at maliwanag na core nito, ang mga spiral arm mismo ay hindi mahigpit na nasugatan. Ito ang dahilan kung bakit ito ay itinalaga ng isang maliit na titik na "c" sa sukat ng pag-uuri, na may "a" na nagpapahiwatig ng mahigpit na sugat na mga braso at "d" na kumakatawan sa maluwag na nasugatan na mga braso.

Ang Hubble Telescope ay patuloy na humahanga sa amin sa kakayahang makuhanan ng mga nakakabighaning tanawin ng malalayong kalawakan. Sa pamamagitan ng mga obserbasyon nito, nagkakaroon tayo ng pananaw sa malawak na kagandahan at pagiging kumplikado ng uniberso.

Pinagmumulan:

– Mga opisyal ng European Space Agency (ESA).

– Credit ng larawan: ESA/Hubble & NASA, R. Chandar, J. Lee at ang PHANGS-HST team