Ang Bagong Galaxy Image ay Nagpapakita ng Mga Pambihirang Natuklasan

Ang Hubble Space Telescope ay nagbigay ng mapang-akit na imahe ng NGC 612, isang aktibong lenticular galaxy na matatagpuan humigit-kumulang 400 milyong light-years mula sa Earth. Natuklasan ng British astronomer na si John Herschel noong 1837, ang kalawakang ito ay madaling nakikita mula sa southern hemisphere.

Ang NGC 612 ay hindi lamang isang aktibong kalawakan ngunit kabilang din sa kategorya ng isang Seyfert galaxy, ang pinakakaraniwang uri ng aktibong kalawakan. Sa partikular, ito ay inuri bilang isang Type II Seyfert, na nagpapahiwatig na ang bagay sa paligid ng sentro nito ay mahinahong gumagalaw sa paligid ng nucleus. Ang isang nakakaintriga na katangian ng NGC 612 ay ang mga batang bituin nito, na tinatayang nasa pagitan ng 40 at 100 milyong taong gulang.

Ang pinagkaiba ng NGC 612 ay ang katayuan nito bilang isang bihirang non-elliptical radio galaxy, ibig sabihin ay nagpapakita ito ng mga makabuluhang radio emissions. Ang pagkakaugnay nito sa pinagmumulan ng radyo na PKS 0131-36 ay isang hindi pangkaraniwang tampok, dahil lima lang ang naturang radio-emitting lenticular galaxies ang natukoy hanggang ngayon sa uniberso.

Ang mga siyentipiko ay nagmungkahi ng ilang mga teorya upang ipaliwanag ang hindi pangkaraniwang mga paglabas ng radyo na naobserbahan sa NGC 612. Ang isang posibilidad ay nagmumungkahi na ang mga paglabas na ito ay nagresulta mula sa isang nakaraang pakikipag-ugnayan sa isang kasamang spiral galaxy. Sinusuri ng isa pang hypothesis ang maliwanag at nangingibabaw na umbok ng kalawakan, na kahawig ng mga umbok na matatagpuan sa mga elliptical radio galaxies.

Ang Hubble Space Telescope, isang pakikipagtulungan sa pagitan ng NASA at ESA, ay may mahalagang papel sa pagmamasid at pagsulong ng ating pag-unawa sa uniberso. Ang paglunsad nito noong 1990 sakay ng Space Shuttle Discovery ay nilagyan ito ng mga nakikita at infrared na kakayahan, na nagbibigay-daan para sa walang kapantay na kalinawan at katumpakan sa pag-aaral ng mga bagay na makalangit.

