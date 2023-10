Ang Orionid Meteor Shower para Magliwanag sa Langit

Ang Orionid meteor shower, na nagsimula noong Oktubre 2 at magpapatuloy hanggang Nobyembre 7, ay nakatakdang tumaas sa Sabado. Bagama't maaaring makahadlang sa visibility ang hindi magandang lagay ng panahon sa UK, maaaring masaksihan ng mga skygazer sa ibang bahagi ng mundo ang astronomical spectacle na ito. Ang shower ay nagmula sa mga labi na naiwan ng kometa ni Halley, isa sa mga pinakakilalang kometa sa kasaysayan. Habang ang kometa ay umiikot sa Araw, ang mga maliliit na fragment ay humihiwalay, na bumubuo ng isang bakas ng alikabok at yelo. Kapag ang mga labi na ito ay pumasok sa kapaligiran ng Earth sa mabilis na bilis na 41 milya bawat segundo, nasusunog ang mga ito dahil sa alitan, na lumilikha ng mga bahid ng liwanag.

Ang meteor shower na ito ay may mahalagang lugar sa taunang celestial event calendar. Inilarawan ito ni Dr. Minjae Kim, isang physicist mula sa Unibersidad ng Warwick, bilang isang natatanging pagkakataon para sa mga nawalan ng pagkakataong masaksihan ang kometa ni Halley. Habang ang kometa mismo ay dumadaan lamang sa Earth tuwing 75-76 taon, ang Orionid meteor shower ay nangyayari taun-taon, na nagbibigay ng ilang kabayaran sa mga maaaring nakaligtaan ang hitsura ng kometa. Ang mga meteor shower ay pinangalanan sa konstelasyon na tila pinanggalingan nila, at sa kaso ng Orionids, lumilitaw ang mga ito na nanggaling sa direksyon ng Orion.

Upang pagmasdan ang Orionid meteor shower, ang pinakamagandang oras ay nasa pagitan ng hatinggabi at pagsikat ng araw sa Sabado, Oktubre 21. Ang kaganapang ito ay makikita mula sa hilaga at timog na hemisphere, ngunit magiging mas mahusay ang visibility sa maaliwalas na kalangitan. Inirerekomenda na maghanap ng isang madilim na lokasyon sa labas na may kaunting polusyon sa liwanag. Ang mga meteor ay makikita sa buong kalangitan, kaya ang pagpili ng isang malawak na bukas na espasyo ay magbibigay-daan para sa mas mahusay na pag-scan ng celestial display. Dahil hindi mahuhulaan ang timing ng mga bulalakaw na tumatawid sa kalangitan, maaaring ito ay isang larong naghihintay. Ang pagdadala ng mga inumin at meryenda ay maaaring mapahusay ang karanasan.

Kung hindi mo masaksihan ang meteor shower sa Sabado, magkakaroon pa rin ng mga pagkakataon na makita ito sa maximum na yugto nito hanggang sa bandang Oktubre 28.

Mga Pinagmulan: BBC News