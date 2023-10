Ang Orionids: Isang Kagila-gilalas na Pag-ulan ng Meteor

Ang Orionids meteor shower, isa sa pinakakilala at pinaka-maaasahang meteor shower, ay isang magandang tanawin. Kung naisip mo na ang tungkol sa mga shooting star sa kalangitan sa gabi, mahalagang malaman na ang mga ito ay hindi talaga mga bituin, ngunit meteoroids, na mga batong naglalakbay sa kalawakan. Ang mga meteoroid na ito ay maaaring may sukat mula sa maliliit na bato at buhangin hanggang sa malalaking bagay.

Habang ang Earth ay gumagalaw sa orbit nito sa paligid ng Araw, paminsan-minsan ay tumatakbo ito sa mga meteoroid na ito nang nagkataon. Sa katunayan, humigit-kumulang 48 tonelada ng materyal mula sa kalawakan ang tumatama sa Earth araw-araw. Kapag ang mga meteoroid na ito ay pumasok sa kapaligiran ng Earth, sila ay nagiging mga meteor. Ang Orionids, na may average na bilis na humigit-kumulang 61 km/s, ay nasusunog sa matataas na lugar, na lumilikha ng mga maliliwanag na guhit sa kalangitan na makikita sa maikling panahon.

Ang mga pag-ulan ng meteor tulad ng Orionids ay hindi random na pakikipagtagpo sa mga meteoroid. Nangyayari ang mga ito kapag ang Earth ay dumaan sa mas siksik na mga rehiyon ng space debris na naiwan ng mga kometa habang naglalakbay sila sa paligid ng Araw. Ang mga kometa ay gawa sa maluwag na materyal na pinagsasama-sama ng mga nagyeyelong gas, at kapag nakatagpo ng Earth ang mga debris na ito, nagreresulta ito sa isang kamangha-manghang pagpapakita ng mga bulalakaw na gumagapang sa kalangitan.

Ang Orionids, sa partikular, ay interesado dahil naka-link sila sa kometa ni Halley. Ang kometa ni Halley, na kumukumpleto sa isang orbit tuwing 75 taon, ay nag-iiwan ng bakas ng maluwag na mga durog na bato habang ang yelo nito ay nagiging gas kapag ito ay lumalapit sa Araw. Kapag dumaan ang Earth sa mga debris na ito, nararanasan natin ang Orionids meteor shower.

Upang tamasahin ang mga meteor shower tulad ng Orionids, walang espesyal na kagamitan ang kinakailangan. Gayunpaman, mahalagang pumili ng tamang oras at lokasyon. Ang mga meteor shower ay pinangalanan sa mga konstelasyon, na nagpapahiwatig ng direksyon kung saan ang mga meteor ay pumapasok sa ating kapaligiran. Para sa Orionids, ang ningning ay nasa konstelasyon ng Orion, patungo lamang sa kaliwang tuktok ng balikat nito. Ang pinaka-promising na oras ng gabi upang obserbahan ang Orionids ay karaniwang ang ikalawang kalahati.

Ang Orionids ay nagsisimula sa unang bahagi ng Oktubre at nagtatapos sa unang bahagi ng Nobyembre, kung saan ang peak ay nagaganap sa 21-22 Oktubre 2023. Sa panahon ng peak, maaari mong asahan na makakita ng average na 40-70 meteors bawat oras. Maaaring hadlangan ng light pollution ang visibility, kaya ang paghahanap ng lugar na malayo sa maliwanag na ilaw ay mahalaga. Bukod pa rito, ang pagpapahintulot sa iyong mga mata na mag-adjust sa dilim sa loob ng 20 hanggang 30 minuto ay napakahalaga para makita kahit ang pinakamaliit na meteor.

Ang panonood ng meteor ay isang magandang aktibidad na nagbibigay-daan sa iyong lumabas sa iyong abalang gawain at kumonekta sa uniberso. Nangangailangan ito ng pasensya, gayundin ng pakiramdam ng kalmado at kamalayan sa iyong paligid. Kaya, kumuha ng mainit na inumin, maghanap ng komportableng lugar, at tamasahin ang nakamamanghang pagpapakita ng Orionids meteor shower.

Kahulugan:

– Meteoroid: Mga batong naglalakbay sa kalawakan.

– Meteor: Isang meteoroid na pumasok sa atmospera ng Earth at nasusunog.

– Meteor Shower: Isang celestial na kaganapan kung saan maraming meteor ang maaaring obserbahan na nagmumula sa parehong ningning.

– Kometa: Isang maruming snowball na gawa sa maluwag na materyal na pinagsasama-sama ng mga nagyeyelong gas.

– Radiant: Ang punto sa kalangitan kung saan lumilitaw na nagmula ang mga meteor ng isang meteor shower.

