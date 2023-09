Ang Bagong Natuklasan na Kometa na Nishimura upang Maging Pambihirang Hitsura

By

Ang Comet Nishimura, na natuklasan lamang noong Agosto, ay kasalukuyang dumadaan sa Earth sa unang pagkakataon sa mahigit 400 taon. Ang pambihirang celestial na kaganapang ito ay makikita ng mga stargazer sa Northern Hemisphere sa susunod na dalawang araw habang dumadaan ito sa ating planeta sa Setyembre 12.

May sukat na humigit-kumulang isang kilometro sa kabuuan, ang kometa ay darating sa loob ng 125 milyong kilometro ng Earth at makikita sa mata, bagama't inirerekomenda ang paggamit ng binocular o teleskopyo upang makakuha ng mas magandang view dahil sa pagkahilo nito. Habang papalapit ang kometa sa Araw, ito ay magiging mas maliwanag at maaabot ang pinakamalapit na punto nito sa ating bituin sa Setyembre 17 bago bumalik sa labas ng solar system.

Upang makita si Nishimura mula sa Northern Hemisphere, ang mga tagamasid ay dapat tumingin sa hilagang-silangang abot-tanaw sa paligid ng 1.5 oras bago ang bukang-liwayway. Ang kometa ay inaasahang tataas sa pagitan ng mga konstelasyon na Cancer at Leo at lalapit sa Venus. Sa linggong ito, ayon sa Italian astronomer na si Gianluca Masi, ay kumakatawan sa huling posibleng pagkakataon na makita ang kometa mula sa Northern Hemisphere bago ito itago ng sikat ng Araw.

Matapos ang paglalakbay nito sa Linggo, ang Nishimura ay dapat na makikita sa Southern Hemisphere, na lumilitaw na mababa sa takipsilim ng gabi sa pagtatapos ng buwan. Ang pagkatuklas ng kometa ay ginawa ng amateur astronomer na si Hideo Nishimura, at ito ay nagdala ng kanyang pangalan. Ito ang unang pagbisita ni Nishimura sa humigit-kumulang 430 taon, na nangyari bago ang pag-imbento ng teleskopyo ni Galileo.

