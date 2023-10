Maghanda para sa Kamangha-manghang Solar Eclipses sa 2023 at 2024

By

Sa mga taong 2023 at 2024, dalawang mapang-akit na celestial na kaganapan ang nakatakdang mangyari sa United States: isang annular solar eclipse at isang total solar eclipse. Upang ligtas na masaksihan ang mga kamangha-manghang kaganapang ito, mahalagang maging handa gamit ang tamang kagamitan.

Ang unang kaganapan, isang annular solar eclipse, ay magaganap sa Oktubre 14, 2023. Ang eclipse na ito ay makikita mula Oregon hanggang Texas, na may pinakamataas na eclipse na kilala bilang annularity na sumasaklaw sa 90% ng Araw. Sa panahon ng peak ng eclipse, ang mga panlabas na gilid ng Araw ay lilikha ng nakamamanghang "ring of fire" effect. Mahalagang magsuot ng solar filter glass sa kabuuan ng eclipse na ito.

Ang pangalawang kaganapan, isang kabuuang solar eclipse, ay magaganap sa Abril 8, 2024, at makikita mula Texas hanggang Maine. Sa panahon ng kabuuang solar eclipse, ang Buwan ay dumadaan sa pagitan ng Araw at ng Lupa, na ganap na humaharang sa mukha ng Araw sa loob ng ilang minuto. Ligtas na tanggalin ang iyong mga salamin sa eclipse sa panahon ng kabuuan, ngunit dapat itong isuot bago at pagkatapos ng yugtong ito, dahil muling makikita ang Araw. Tanging ang mga matatagpuan sa loob ng 115-milya ang lapad na landas ang makakasaksi sa buong eclipse, habang ang natitirang bahagi ng Estados Unidos ay makakaranas ng bahagyang eclipse.

Para ligtas na matingnan ang mga solar eclipse na ito, mahalagang gumamit ng mga salamin na may mga solar filter, na kilala rin bilang mga eclipse glass. Ang mga salaming ito ay dapat matugunan ang ISO 12312-2 na internasyonal na pamantayan para sa direktang pagtingin sa Araw, dahil hindi sapat ang regular na salaming pang-araw. Mahalagang tandaan na ang mga basong binili mula sa mga online na retailer gaya ng Amazon o eBay ay maaaring hindi maaasahan, dahil maaaring hindi nasubukan nang maayos ng ilang nagbebenta ang kanilang mga produkto para sa kaligtasan.

Inirerekomenda na gamitin ang listahan ng ligtas na supplier ng American Astronomical Society kapag bumibili ng eclipse glass o solar filter. Bukod pa rito, ang mga malalaking box na tindahan tulad ng Home Depot, Lowe's, at Walmart ay maaaring magbenta ng mga eclipse glass na sumusunod sa ISO habang may mga supply. Mahalagang suriin ang salamin para sa anumang pinsala, tulad ng mga gasgas o maluwag na mga filter, bago gamitin.

Markahan ang iyong mga kalendaryo para sa mga nakamamanghang solar eclipse sa 2023 at 2024, at tandaan na unahin ang iyong kaligtasan sa pamamagitan ng paggamit ng wastong proteksyon sa mata. Tangkilikin ang mga kahanga-hangang astronomical na kaganapan na inihanda ng kalikasan para sa atin.

Kahulugan:

Ang annular solar eclipse ay isang uri ng eclipse kung saan ang Buwan ay pinakamalayo sa Earth, na nagreresulta sa paglitaw ng Araw bilang isang maliwanag na singsing, o annulus, sa paligid ng Buwan.

Ang kabuuang solar eclipse ay nangyayari kapag ang Buwan ay ganap na hinaharangan ang Araw, na nagreresulta sa isang maikling panahon ng kadiliman sa araw.

Ang mga baso ng solar filter ay mga espesyal na layunin na salamin na nagpoprotekta sa mga mata mula sa nakakapinsalang solar radiation sa panahon ng mga eklipse, na nagbibigay-daan sa ligtas na pagtingin sa Araw.

Ang pamantayang ISO 12312-2 ay isang pang-internasyonal na pamantayan sa kaligtasan para sa mga filter na ginagamit sa direktang pagtingin sa Araw.

Pinagmumulan:

– American Astronomical Society

– NASA