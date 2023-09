Minamanipula ng Mga Parasitic Worm ang Gawi ng Host sa pamamagitan ng Pagbabago ng Gene Expression, Study Finds

By

Ang isang kamakailang pag-aaral na isinagawa ng mga biologist sa Brown University ay nagbigay liwanag sa mga molekular na mekanismo sa likod ng mga epekto ng pagbabago ng pag-uugali ng mga parasitic worm sa kanilang mga host. Nakatuon ang pananaliksik sa isang species ng brown shrimp na nahawahan ng parasitic worm, na nagreresulta sa mga pagbabago sa pag-uugali at hitsura.

Ang infected na hipon, na kilala bilang Orchestia grillus, ay nagpapakita ng makulay na orange na kulay at gumugugol ng mas maraming oras sa mga nakalantad na lugar ng mga salt marshes, na nagpapataas ng kanilang kahinaan sa predation ng mga ibon. Ipinalagay ng mga mananaliksik na ang parasitic worm, Levinseniella byrdi, ay minamanipula ang pag-uugali ng host upang matiyak ang sarili nitong paghahatid sa pagitan ng mga host.

Upang imbestigahan ang hypothesis na ito, inayos ng mga siyentipiko ang DNA ng nahawahan at hindi nahawaang hipon at sinuri ang mga pattern ng expression ng gene. Natagpuan nila na ang pagiging impeksyon ng parasitic worm ay nag-activate ng mga transcript ng gene na nauugnay sa pigmentation at sensory detection sa hipon. Bilang karagdagan, ang mga transcript ng gene na nauugnay sa immune response ay pinigilan sa mga nahawaang hipon, na posibleng nagpapaliwanag kung bakit ang mga parasito ay nagpapatuloy sa host.

Ang pag-unawa sa mga mekanismo ng molekular sa likod ng mga pakikipag-ugnayan ng host-parasite ay mahalaga para sa pamamahala ng mga pathogen, kapwa sa wildlife at sa mga tao. Ang katulad na pagmamanipula ng pag-uugali ng host ng mga parasito ay naobserbahan sa iba pang mga organismo, tulad ng mga zombifying effect ng ilang fungi sa mga insekto. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga pakikipag-ugnayang ito, umaasa ang mga siyentipiko na makakuha ng mga pananaw sa mga pinagmulan at mekanismo ng mga sakit na nakabatay sa pathogen.

Ang mga natuklasan ng pag-aaral na ito ay nag-aambag sa aming pag-unawa sa kumplikadong relasyon sa pagitan ng mga parasito at ng kanilang mga host. Ang karagdagang pananaliksik ay kinakailangan upang ganap na malutas ang masalimuot na mga mekanismo sa paglalaro, ngunit ang pag-aaral ay nagbibigay ng isang mahalagang hakbang sa larangan ng pakikipag-ugnayan ng host-parasite.

