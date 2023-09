Pinag-aaralan ng mga Siyentista ang Mga Panganib sa Kalusugan at Mga Solusyon para sa Paglalakbay sa Kalawakan sa Hinaharap

Sa dumaraming bilang ng mga manned mission sa kalawakan at mga plano para sa hinaharap na misyon sa Mars, nagsusumikap ang mga siyentipiko na pagaanin ang mga panganib sa kalusugan na dulot ng paglalakbay sa kalawakan. Ang isa sa mga pangunahing alalahanin ay ang radiation ng espasyo. Ang mga astronaut na naglalakbay sa kabila ng International Space Station ay nalantad sa patuloy na radiation, na maaaring magkaroon ng masamang epekto sa mga nervous at cardiovascular system. Gumagawa ang NASA ng teknolohiya para protektahan ang mga astronaut mula sa radiation, kabilang ang pagbuo ng mga materyales na nagpapalihis sa mga sasakyan sa kalawakan at mga spacesuit. Ang ilang partikular na diyeta at suplemento, tulad ng enterade, ay maaari ring makatulong na mabawasan ang mga epekto ng pagkakalantad sa radiation.

Ang mga pagbabago sa gravity sa kalawakan ay nagdudulot din ng mga panganib sa mga astronaut. Kung wala ang mga epekto ng gravity ng Earth, ang mga kalamnan at buto ay maaaring lumala sa mahabang panahon. Upang malabanan ito, ang mga astronaut ay kailangang mag-ehersisyo at kumuha ng mga suplemento, tulad ng bisphosphonate, upang mapanatili ang kanilang kalusugan ng musculoskeletal. Ang microgravity ay nakakaapekto rin sa sistema ng sirkulasyon, na nagiging sanhi ng paglipat ng mga likido patungo sa ulo. Maaari itong humantong sa pagpapalawak ng mga puwang na puno ng likido sa utak at mag-ambag sa neuro-ocular syndrome na nauugnay sa spaceflight, na nakakaapekto sa istraktura at paggana ng mga mata. Sinisiyasat ng mga siyentipiko ang paggamit ng espesyal na pantalon upang muling ipamahagi ang mga likido sa katawan at pagaanin ang mga epektong ito.

Bilang karagdagan sa mga pisikal na panganib sa kalusugan, ang paghihiwalay ng paglalakbay sa kalawakan ay maaari ding magkaroon ng malalim na epekto sa kalusugan ng isip. Ang pamumuhay at pagtatrabaho sa malapit na lugar kasama ang parehong grupo ng mga tao sa loob ng ilang buwan, nang hindi nakikita ang pamilya o mga kaibigan, ay maaaring maging mahirap sa pag-iisip. Kakailanganin ng mga astronaut na matutunan kung paano pamahalaan ang matinding paghihiwalay at gumawa ng mga hakbang upang mapanatili ang kanilang mental na kagalingan sa panahon ng pangmatagalang misyon sa kalawakan.

Sa pangkalahatan, habang nagiging mas karaniwan ang paglalakbay sa kalawakan at isinasagawa ang mga plano para sa hinaharap na mga misyon sa Mars, napakahalaga para sa mga siyentipiko na mag-aral at bumuo ng mga solusyon para sa mga panganib sa kalusugan na maaaring kaharapin ng mga astronaut. Sa pamamagitan ng pagtugon sa mga hamong ito, masisiguro natin ang kaligtasan at kagalingan ng mga astronaut sa kanilang mga paglalakbay sa mga bituin.

Kahulugan:

1. Kevlar: Isang malakas, lumalaban sa init na sintetikong hibla na ginagamit sa proteksiyon na damit at materyales.

2. Polyethylene: Isang magaan, matibay, at nababaluktot na polimer na kadalasang ginagamit sa iba't ibang mga aplikasyon, kabilang ang packaging at mga produktong plastik.

3. Enterade: Isang dietary supplement na ginagamit upang maibsan ang gastrointestinal side effect ng radiation exposure, na ginagamit din sa mga pasyente ng cancer sa panahon ng radiation therapy.

4. Bisphosphonate: Isang klase ng mga gamot na ginagamit upang maiwasan ang pagkasira ng buto at gamutin ang osteoporosis.

Pinagmumulan:

– Orihinal na artikulo: "Paano mabawasan ang mga panganib ng radiation at iba pang mga panganib mula sa paglalakbay sa kalawakan" ni Janelle Wheat at Angela Hill, The Conversation.