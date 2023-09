Brian May, Astrophysicist at Queen Guitarist, Tumulong sa NASA sa Pagmamapa ng Asteroid Bennu

Si Brian May, ang maalamat na lead guitarist ng banda na Queen, ay nag-ambag sa misyon ng NASA na mapa at kumuha ng sample mula sa asteroid na Bennu. Si May, na may hawak na doctorate degree sa astrophysics, ay nakipagtulungan sa scientist na si Claudia Manzoni upang lumikha ng makatotohanang 3D na mga larawan ng mga misyon sa kalawakan. Gamit ang mga larawang ito, tumulong si May na imapa ang Bennu at maghanap ng ligtas na landing zone para sa OSIRIS-REx probe na nakakolekta ng sample.

Nagsimula ang pakikipagtulungan noong nagpadala si May ng mga stereo—mga larawang 3D na ginawa mula sa mga imahe ng misyon ng OSIRIS-REx—sa direktor ng misyon na si Dante Lauretta. Namangha si Lauretta sa kalidad ng mga stereo at nakilala ang kanilang potensyal sa paghahanap ng isang landing site para sa sample. Nagtulungan sina May, Manzoni, Lauretta, at iba pa sa proyekto, na nagresulta sa aklat na “Bennu 3-D, Anatomy of an Asteroid.”

Hindi ito ang unang paglahok ni May sa NASA. Noong 2015, nagsilbi siya bilang isang science collaborator sa New Horizons mission, na nag-explore sa Pluto. Kilala si May hindi lamang sa kanyang mga kontribusyon sa astrophysics kundi bilang songwriter sa likod ng marami sa mga hit ni Queen, kabilang ang "We Will Rock You" at "I Want It All."

Ang hilig ni May sa espasyo at agham ay makikita sa kanyang aktibong papel sa mga misyon ng NASA. Ang kanyang kadalubhasaan at pagkamalikhain bilang isang astrophysicist at gitarista ay patuloy na gumagawa ng epekto sa larangan.

Pinagmumulan:

– Ang Weather Channel – “Ang Queen Guitarist na si Brian May Helps NASA Map Asteroid Bennu”

– Space.com – “Queen Guitarist at Astrophysicist Brian May sa NASA's OSIRIS-REx Asteroid Sample Mission”