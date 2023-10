Paano Na-save ng Physics ang Atom: Pag-unawa sa Building Blocks ng Reality

Noong ika-19 at unang bahagi ng ika-20 siglo, ang pag-aaral ng mga atom ay humantong sa parehong hindi kapani-paniwalang mga pagtuklas at nakalilitong mga kabalintunaan. Sa una, iminungkahi ng modernong atomic theory ni John Dalton na ang lahat ay binubuo ng hindi mahahati na mga atomo na may magkaparehong katangian. Gayunpaman, ang mga eksperimento na kinasasangkutan ng mga tubo ng cathode ray noong 1897 at mga radioactive particle noong 1911 ay nagsiwalat na ang mga atomo ay talagang binubuo ng napakalaking atomic nuclei at mga light electron. Nagdulot ito ng problema dahil ayon sa mga batas ng kuryente at magnetism, ang mga atom ay dapat na hindi matatag at gumuho sa loob ng isang bahagi ng isang segundo.

Upang mailigtas ang atom mula sa sakuna na kapalarang ito, ang prinsipyo ng kawalan ng katiyakan ng Heisenberg ay naglaro. Ang prinsipyong ito ay hindi lamang nagligtas sa atom ngunit pinahintulutan din ng mga siyentipiko na mahulaan ang kanilang mga sukat. Ang periodic table ng mga elemento ay nag-uuri ng mga atom batay sa bilang ng mga libre o inookupahang valence electron, na pangunahing tumutukoy sa mga kemikal na katangian ng bawat atom. Sa kabila ng pagtuklas ng mga sangkap na atomic, ang ideya ng atom ay maaaring masubaybayan pabalik sa Sinaunang Greece. Si Democritus ng Abdera, isang materyalistang pilosopo, ay naniniwala na ang realidad ay binubuo ng isang may hangganang bilang ng hindi mahahati na mga atomo, na maaaring ipaliwanag ang kaayusan at kaayusan ng mundo.

Ang karagdagang mga eksperimento noong ika-18 siglo ay nagsiwalat ng katibayan na sumuporta sa ideya ng mga atomo bilang pangunahing mga bloke ng gusali ng bagay. Inilarawan at inuri nina Dalton at Mendeleev ang mga atom batay sa kanilang mga katangian, na humahantong sa isang mas malalim na pag-unawa sa istraktura ng atom. Gayunpaman, ang mga eksperimento ni JJ Thomson na may mga cathode ray ay nagwasak sa paniwala ng mga atomo bilang mga hindi mahahati na nilalang. Natuklasan niya na ang mga atom ay talagang naglalaman ng mas maliliit na subatomic na particle na kilala bilang mga electron. Ang mga negatibong sisingilin, mababang-masa na mga particle na ito ay umiral sa loob ng atom.

Ang mga kasunod na eksperimento ni Ernest Rutherford noong 1911 ay naglalayong alisan ng takip ang kalikasan ng iba pang mga particle sa loob ng atom. Kasama sa eksperimento ni Rutherford ang pagbomba sa isang manipis na gintong foil na may mga particle at pagmamasid sa kanilang pag-uugali. Ang mga resulta ay nagsiwalat ng pagkakaroon ng isang positibong sisingilin na atomic nucleus sa gitna ng atom, na napapalibutan ng mga electron. Ang modelong ito ng atom ay nagbigay ng mas tumpak na pag-unawa sa istraktura nito.

Sa pamamagitan ng pag-aaral ng atomic structure at pag-unlad ng quantum mechanics, nailigtas ng mga physicist ang atom mula sa pagbagsak at nakakuha ng mas malalim na pag-unawa sa mga bahagi nito. Binago ng mga pagtuklas na ito ang ating pag-unawa sa bagay at naging daan para sa mga pagsulong sa iba't ibang larangang siyentipiko.

