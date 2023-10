Europa Clipper ng NASA: Paggalugad sa Jupiter's Moon para sa mga Palatandaan ng Buhay

By

Naghahanda ang NASA na ilunsad ang Europa Clipper spacecraft sa 2030 sa isang misyon na galugarin ang buwan ng Jupiter, ang Europa. Ang nagyeyelong buwan na ito ay matagal nang pinagtutuunan ng interes ng siyensya dahil sa potensyal nito para sa pagkukubli ng buhay. Sa ilalim ng nagyeyelong ibabaw nito ay namamalagi ang isang malawak na karagatan na naglalaman ng mas maraming likido kaysa sa pinagsama-samang lahat ng karagatan ng Earth. Ang Europa ay nagtataglay din ng mga kinakailangang elemento para sa buhay, kabilang ang carbon, hydrogen, nitrogen, at oxygen.

Isa sa mga pangunahing layunin ng misyon ng Europa Clipper ay imbestigahan ang pagiging habitability ng buwan. Magsasagawa ang spacecraft ng maraming flybys upang pag-aralan ang geology ng Europa at masuri ang potensyal nito para sa pagsuporta sa mga buhay na organismo. Gayunpaman, mayroong isang malaking balakid na dapat malampasan – ang matinding radiation belt ng Jupiter, na nagdudulot ng banta sa spacecraft at sa mga instrumento nito.

Upang mabawasan ang mga panganib ng pagkakalantad sa radiation, ang mga inhinyero ng NASA ay nagdisenyo ng isang kumplikadong landas ng paglipad para sa Europa Clipper. Susundan ng spacecraft ang mga elliptical orbit na nagpapanatili nito sa isang ligtas na distansya mula sa mga radiation belt ng Jupiter hangga't maaari. Gugugulin lamang ito ng maikling panahon sa pinakamatinding radiation zone sa bawat paglipad upang mangalap ng mahahalagang data bago umatras para makabawi.

Ang Europa Clipper ay nilagyan ng siyam na dedikadong instrumento na magbibigay ng mahahalagang insight sa komposisyon at kapaligiran ng buwan. Ang mga instrumentong ito ay susukatin ang lalim at kaasinan ng karagatan ng Europa, pag-aaralan ang kemikal na makeup nito, at hahanapin ang mga balahibo ng singaw ng tubig na tumatakas sa nagyeyelong shell.

Upang maprotektahan ang mga sensitibong instrumento mula sa malupit na kapaligiran ng radiation ng Jupiter, ilalagay ang mga ito sa custom-made na aluminum armor. Ang baluti na ito ay idinisenyo upang sumipsip ng mga particle na may mataas na enerhiya at ilihis ang mga ito mula sa loob ng spacecraft, na tinitiyak ang kaligtasan ng mga instrumento at ang integridad ng nakolektang data.

Ang data na nakolekta ng Europa Clipper ay makakatulong sa mga siyentipiko na matukoy kung ang Europa ay isang pangunahing kandidato para sa pagho-host ng buhay. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa nagyeyelong buwan na ito, umaasa ang mga siyentipiko na palawakin ang ating pang-unawa sa habitable zone at ang potensyal para sa buhay sa kosmos.

