Bumuo ang NASA ng Lightweight Additive Manufactured Rocket Nozzle para sa Deep Space Exploration

Nakamit ng mga inhinyero ng NASA ang isang makabuluhang tagumpay sa paggawa ng additive, na kilala rin bilang 3D printing. Matagumpay silang nakabuo ng isang rocket engine nozzle na gawa sa aluminyo na parehong mas magaan at mas mahusay kaysa sa tradisyonal na mga nozzle. Ang pagbabagong ito ay may potensyal na baguhin ang malalim na paggalugad sa kalawakan sa pamamagitan ng pagtaas ng kapasidad ng kargamento.

Ang aluminum rocket engine nozzle ay nilikha bilang bahagi ng Reactive Additive Manufacturing para sa Fourth Industrial Revolution (RAMFIRE) na proyekto. Ang proyekto ay pinondohan ng Space Technology Mission Directorate (STMD) ng NASA at naglalayong isulong ang magaan, additively manufactured na aluminum rocket nozzle na may kakayahang makatiis sa mataas na temperatura at pressure.

Ang isa sa mga pangunahing tampok ng RAMFIRE nozzle ay ang maliliit na panloob na channel nito, na epektibong pinapanatili itong cool sa panahon ng pagpapatakbo ng rocket engine. Pinipigilan ng disenyong ito ang pagtunaw ng nozzle at tinitiyak ang tibay nito kahit na sa ilalim ng matinding mga kondisyon. Bukod pa rito, hindi tulad ng mga tradisyunal na nozzle na nangangailangan ng maraming bahagi upang pagsamahin, ang RAMFIRE nozzle ay itinayo bilang isang piraso. Binabawasan nito ang bilang ng mga bono na kinakailangan at makabuluhang binabawasan ang oras ng pagmamanupaktura.

Ang pagbuo ng additive manufactured rocket nozzles ay isang game-changer para sa deep space exploration. Sa pamamagitan ng paggamit ng 3D printing technology, makakagawa na ang NASA ng mas magaan at mas mahusay na mga nozzle na makatiis sa malupit na kondisyon ng paglalakbay sa kalawakan. Ang pambihirang tagumpay na ito ay nagbubukas ng mga bagong posibilidad para sa disenyo ng spacecraft at pinapataas ang potensyal na kapasidad ng payload para sa mga hinaharap na misyon.

Sa patuloy na mga pagsulong sa additive manufacturing, ang NASA ay nagbibigay ng daan para sa paggalugad sa espasyo sa hinaharap. Sa pamamagitan ng pagtulak sa mga hangganan ng teknolohiya at pagbabago, binibigyang-daan ng mga ito ang posibilidad na magpadala ng mas malaki at mas matatag na spacecraft upang tuklasin ang malalayong bahagi ng ating uniberso.

Kahulugan:

1. Additive manufacturing o 3D printing: isang proseso ng paglikha ng mga three-dimensional na bagay sa pamamagitan ng pagdedeposito ng mga materyales na patong-patong batay sa isang digital na modelo.

2. Rocket engine nozzle: isang bahagi ng isang rocket engine na nagdidirekta sa daloy ng mga maubos na gas, na nagbibigay ng thrust.

Mga Pinagmulan: NASA, Space Technology Mission Directorate (STMD)