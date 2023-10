Ang Komposisyon ng Uniberso: Mga Bagong Numero sa Materya at Madilim na Enerhiya

Ang mga siyentipiko ay nagbigay kamakailan ng mga bagong pagtatantya para sa dami ng bagay sa uniberso. Ayon sa kanilang pananaliksik, pinaniniwalaan na ang matter ay bumubuo ng 31% ng kabuuang komposisyon, habang ang natitirang 69% ay inookupahan ng dark energy. Mahalagang tandaan na wala pang direktang natukoy na dark matter o dark energy sa ngayon.

Ang tanong kung gaano karaming bagay ang umiiral sa uniberso ay matagal nang nakaintriga sa mga pisiko. Bagama't maaari nating obserbahan at makita ang ilang mga anyo ng bagay, marami pa rin ang nananatiling misteryoso. Sa isang kamakailang publikasyon sa The Astrophysical Journal, iminungkahi ng isang pangkat ng mga siyentipiko na ang matter ay binubuo lamang ng 31% ng kabuuang uniberso. Ang natitirang 69% ay iniuugnay sa madilim na bagay at madilim na enerhiya, na parehong nakaiwas sa direktang pagmamasid.

Ipinaliwanag ni Dr. Mohamed Abdullah, ang nangungunang may-akda ng pag-aaral at isang mananaliksik sa National Research Institute of Astronomy and Geophysics sa Egypt, na naniniwala ang mga kosmologist na 20% lamang ng bagay sa uniberso ang maaaring mauri bilang "baryonic" na bagay. Ang kategoryang ito ay sumasaklaw sa lahat ng nakikitang bagay, tulad ng mga atomo, bituin, at kalawakan. Ang natitirang 80% ay pinaniniwalaang dark matter, isang hypothetical na uri ng matter na binubuo ng hindi pa kilalang mga subatomic na particle.

Ang mga bagong natuklasang ito ay nagbigay-liwanag sa mahiwagang komposisyon ng uniberso, na nagpapakita na ang isang makabuluhang bahagi ng mga nilalaman nito ay binubuo ng mga bagay na hindi natin direktang matukoy. Ang karagdagang paggalugad at pagsasaliksik ay kinakailangan upang matuklasan ang tunay na katangian ng dark matter at dark energy at upang mas maunawaan ang kanilang papel sa paghubog ng ating uniberso.

