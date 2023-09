Ang Katawan ng Tao ay Naglalaman ng Trilyong Selyo, Natuklasan ng Pag-aaral

Tinatantya ng isang bagong pag-aaral na ang katawan ng tao ay naglalaman ng napakalaking bilang ng mga selula. Sinuri ng mga mananaliksik ang higit sa 1,500 mga papeles upang matukoy na ang karaniwang may sapat na gulang na lalaki ay may humigit-kumulang 36 trilyon na mga selula, habang ang mga babaeng nasa hustong gulang ay may 28 trilyon at 10-taong-gulang na mga bata ay may humigit-kumulang 17 trilyon. Ang pag-aaral, na inilathala sa journal PNAS, ay isinasaalang-alang ang laki at bilang ng 400 uri ng mga selula sa 60 mga tisyu sa katawan. Ang pagsusuri ay nagsiwalat ng pare-parehong kabaligtaran na ugnayan sa pagitan ng laki at bilang ng cell. Sa madaling salita, ang mas malalaking cell ay may mas mababang kabuuang bilang na may kaugnayan sa mas maliliit na cell. Ang pattern na ito ay sumasaklaw sa isang malawak na hanay ng mga laki ng cell, mula sa maliliit na pulang selula ng dugo hanggang sa malalaking selula ng kalamnan.

Kinikilala ng mga may-akda ng pag-aaral na may mga limitasyon sa kanilang mga natuklasan. Ang mga numerong ibinigay ay batay sa "average" na mga matatanda at bata, at hindi isinasaalang-alang ang makabuluhang pagkakaiba-iba sa laki at timbang sa mga indibidwal. Nabanggit din ng mga mananaliksik na mayroong kawalan ng katiyakan sa kanilang mga pagtatantya dahil sa pag-asa sa hindi direktang mga sukat sa halip na direktang mga sukat ng cell mass. Gayunpaman, ang pag-aaral ay nag-highlight ng mga pagkakaiba sa nakaraang mga pagtatantya ng bilang ng cell, na maaaring magkaroon ng mga implikasyon para sa aming pag-unawa sa kalusugan at mga sakit na nauugnay sa lymphocyte tulad ng HIV at leukemia. Natuklasan ng pag-aaral na mayroong humigit-kumulang 2 trilyong lymphocytes sa katawan ng tao, apat na beses na mas mataas kaysa sa mga naunang pagtatantya.

Ang karagdagang pananaliksik ay kinakailangan upang makakuha ng isang mas komprehensibong pag-unawa sa mga bilang ng cell sa katawan ng tao, lalo na tungkol sa mga kababaihan at mga bata. Gayunpaman, ang pag-aaral na ito ay nagbibigay ng mahalagang insight sa malawak na bilang ng mga cell na bumubuo sa katawan ng tao at ang kaugnayan sa pagitan ng laki at bilang ng cell.

