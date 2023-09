Gumagamit ang Mga Langaw ng Prutas ng mga Alaala para Mag-navigate Patungo sa Pagkain, Mga Pag-aaral

Natuklasan ng mga mananaliksik kung paano binabago ng mga fruit fly brain ang mga alaala ng mga nakaraang gantimpala sa mga pagkilos na naaaksyunan, na nagpapahintulot sa kanila na makahanap ng pagkain. Sa partikular, ang isang pangunahing rehiyon ng utak na tinatawag na katawan ng kabute ay nagpoproseso ng impormasyon ng olpaktoryo at nagtatalaga ng mga halaga sa iba't ibang mga amoy. Gayunpaman, hindi malinaw kung paano naimpluwensyahan ng mga halagang ito ang mga pagkilos ng motor. Tinukoy ng pag-aaral na ito ang isang kumpol ng mga neuron na tinatawag na mga UpWiN na gumaganap ng mahalagang papel sa pag-convert ng mga alaala ng amoy sa mga paggalaw ng hangin.

Ang mga langaw na prutas, tulad ng ibang mga insekto, ay umiikot sa hangin upang masubaybayan ang mga amoy at hanapin kung saan nanggagaling ang mga kaakit-akit na amoy. Ang sistema ng olpaktoryo sa utak ng langaw ay nakakakita at nakadarama ng mga amoy na ito na dala ng hangin, na ginagabayan ang langaw patungo sa gantimpala. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga UpWiN ay nagsasama ng mga inhibitory at excitatory input mula sa iba't ibang mga compartment ng katawan ng kabute, na nagiging sanhi ng pag-ikot at paglipat ng langaw sa hangin.

Ang katawan ng kabute sa utak ng langaw ay nagpoproseso at nagsasama ng impormasyon sa olpaktoryo at nagtatalaga ng mga positibo o negatibong halaga sa iba't ibang mga amoy. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga alaala na nabuo sa iba't ibang bahagi ng katawan ng kabute ay nagdudulot ng mga natatanging pag-uugali, na may ilan lamang na nagtutulak sa paggalaw ng langaw sa hangin. Ang mga UpWiN ay tumatanggap ng mga nagbabawal at nakakagulat na signal mula sa mga compartment na ito, na nagpapahintulot sa langaw na epektibong mag-navigate patungo sa pinagmumulan ng mga kaakit-akit na amoy.

Ang pananaliksik na ito ay nagbibigay ng insight sa kung paano isinasalin ang mga natutunan na positibo at negatibong halaga sa mga kongkretong aksyong batay sa memorya. Nagpapadala rin ang mga UpWiN ng mga excitatory signal sa mga dopaminergic neuron para sa higher-order na pag-aaral. Ang pag-unawa sa mga mekanismo ng neural circuit na ito ay nakakatulong na ipaliwanag kung paano nakikipag-ugnayan ang mga parallel dopaminergic neuron at mga subsystem ng memorya upang gabayan ang mga aksyon at pag-aaral na nakabatay sa memorya sa antas ng mga indibidwal na neural circuit.

Ang mga karagdagang pag-aaral sa mga langaw ng prutas ay maaaring magbigay ng liwanag sa papel ng mga alaala sa pag-uugali at pag-aaral sa parehong vertebrate at invertebrate na utak.

Pinagmulan: HHMI (Howard Hughes Medical Institute)

Kahulugan:

– Katawan ng kabute: Isang rehiyon ng utak na matatagpuan sa ilang mga insekto, na responsable sa pagproseso ng impormasyon sa olpaktoryo at pagtatalaga ng mga halaga sa iba't ibang amoy.

– UpWiNs: Isang kumpol ng mga neuron na nagsasama-sama ng mga nagbabawal at nakakagulat na signal mula sa iba't ibang bahagi ng katawan ng kabute, na gumagabay sa mga langaw ng prutas na lumipat sa hangin patungo sa mga kaakit-akit na amoy.

