Ang mga satellite, tulad ng Sentinel-6 Michael Freilich, ay kasalukuyang nagmamasid sa isang kababalaghan na nagaganap sa Karagatang Pasipiko. Ang mga tubig malapit sa kanlurang baybayin ng Timog Amerika ay nakakaranas ng pagtaas ng temperatura, na nagreresulta sa paglawak ng antas ng dagat. Ang pagtaas ng temperatura sa ibabaw ng karagatan ay may malaking epekto sa mga pattern ng panahon sa Asia at North America, isang phenomenon na kilala bilang El Niño.

Upang makakuha ng mga insight sa El Niño ngayong taon, sinusuri ng mga mananaliksik ang mga nakaraang pangyayari. Sa pahayag na inilabas ng Jet Propulsion Laboratory ng NASA, nakasaad na nakaranas ang California ng malakas na pag-ulan noong 2015-2016 El Niño, na humantong sa mataas na surf, pagbaha, at mudslide.

Inihahambing ng isang bagong imahe mula sa NASA ang simula ng 2023 El Niño sa mga pattern na naobserbahan noong Oktubre 1997 at Oktubre 2015, na itinuturing na matinding kaganapan ng ahensya ng kalawakan. Ang mga nakaraang kaganapang ito ay nagdulot ng mga pagbabago sa pandaigdigang temperatura, mga pattern ng hangin, at antas ng dagat.

Kapag tumaas ang temperatura ng tubig sa ibabaw, humihina ang silangan hanggang kanlurang hangin sa ibabaw. Ang pagbabagong ito ay humahantong sa pagtaas ng pag-ulan sa silangan at gitnang Pasipiko, habang ang Indonesia ay nakakaranas ng pagbaba ng pag-ulan. Bukod pa rito, binabago ng aktibidad sa Karagatang Pasipiko ang jet stream, na nagreresulta sa mas basa at mas malamig na mga kondisyon sa katimugang US at mas tuyo at mas mainit na mga kondisyon sa hilaga.

Sa kabila ng El Niño ngayong taon na lumilitaw na medyo banayad kumpara sa mga nakaraang kaganapan, si Josh Willis, ang project scientist para sa Sentinel-6 na si Michael Freilich, ay nagmumungkahi na maaari pa rin itong magdala ng basang taglamig sa Southwest US kung magkatugma ang mga kondisyon.

Ang Sentinel-6 Michael Freilich satellite ay bahagi ng Copernicus Sentinel-6/Jason-CS mission, isang pinagsamang pagsisikap na kinasasangkutan ng European Space Agency, ang European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites, NASA, at NOAA. Ipinangalan ito kay Michael Freilich, dating direktor ng Earth Science Division ng NASA.

Pinagmumulan:

– NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) sa Pasadena, California

– National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)