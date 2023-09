Ang Papel ng Ionized Urea sa Pinagmulan ng Buhay sa Lupa

By

Ang mga siyentipiko ay gumawa ng mga makabuluhang hakbang sa pag-unawa sa mga pinagmulan ng buhay sa Earth sa pamamagitan ng paggamit ng mga makabagong X-ray spectroscopy techniques. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa ionization at reaksyon ng mga molekula ng urea, ang mga mananaliksik ay nagbigay ng liwanag sa kung paano nabuo ang mga bloke ng buhay sa panahon ng pre-biotic na yugto.

Sa panahong ito, ang kapaligiran ng Earth ay hindi gaanong siksik, na nagpapahintulot sa mataas na enerhiya na radiation ng espasyo na mag-ionize ng mga molekula. Ang mga maliliit na puddles ng tubig na naglalaman ng urea, isang mahalagang organic compound para sa pagbuo ng nucleo base, ay nalantad sa matinding radiation na ito. Bilang resulta, ang urea ay sumailalim sa conversion sa mga produkto ng reaksyon na maaaring magsilbing pundasyon ng buhay.

Upang higit pang imbestigahan ang prosesong ito, gumamit ang isang internasyonal na pangkat ng pananaliksik mula sa Unibersidad ng Tohoku, Unibersidad ng Geneva, ETH Zurich, at Unibersidad ng Hamburg ng isang groundbreaking X-ray spectroscopy na diskarte. Gumamit ang diskarteng ito ng high-harmonic generation na pinagmumulan ng ilaw at isang sub-micron na likidong flat-jet upang suriin ang mga kemikal na reaksyon sa mga likido na may pambihirang temporal na katumpakan.

Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga pagbabago sa mga molekula ng urea sa antas ng femtosecond (isang quadrillionth ng isang segundo), natuklasan ng mga mananaliksik ang dynamic na proseso na nangyayari pagkatapos ng ionization. Ang ionizing radiation ay nakakapinsala sa mga urea biomolecules, ngunit habang ang enerhiya ay nawawala, ang urea molecules ay sumasailalim sa isang mabilis at masalimuot na reaksyon.

Nakatuon ang mga nakaraang pag-aaral sa mga molekular na reaksyon sa yugto ng gas, ngunit ang koponan ay nag-engineered ng isang aparato upang makabuo ng isang ultra-manipis na likidong jet sa loob ng isang vacuum upang palawakin ang kanilang mga pagsisiyasat sa may tubig na kapaligiran, na siyang natural na setting para sa mga proseso ng bio-kemikal. Ang pagsulong na ito ay nagbigay-daan sa kanila na pag-aralan kung paano lumalabas ang mga reaksyon sa real-time.

Hindi lamang nagbibigay ang pananaliksik na ito ng mga insight sa pinagmulan ng buhay sa Earth, ngunit nagbubukas din ito ng mga bagong pagkakataon sa umuusbong na larangan ng attochemistry. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga molekular na reaksyon sa isang hindi pa nagagawang antas ng detalye, ang mga siyentipiko ay makakakuha ng mas malalim na pag-unawa sa mga proseso ng kemikal at isulong ang ating kaalaman sa mga pangunahing mekanismo na nagtutulak sa buhay.

