Ang Pagtuklas ng Sinaunang Meteorite ay Nagbibigay ng Mga Insight sa Maagang Solar System

Natuklasan ng mga mananaliksik ang isang sinaunang space rock na kilala bilang Erg Chech 002 na maaaring mag-alok ng mahalagang impormasyon tungkol sa pagbuo ng ating solar system. Natuklasan sa Sahara Desert sa Algeria noong 2020, ang Erg Chech 002 ay naglalaman ng mas mataas na antas ng radioactive isotope aluminum-26 kaysa sa inaasahan. Ang paghahanap na ito ay may makabuluhang implikasyon para sa aming pag-unawa sa pagbuo ng planeta at ang pakikipag-date ng mga meteorite.

Ang Erg Chech 002 ay pinaniniwalaan na isang mabato na meteorite na kilala bilang isang achondrite rock, na kahawig ng bulkan na bato at mula pa noong mga unang yugto ng ating solar system. Ito ay itinuturing na pinakalumang kilalang meteorite na pinagmulan ng bulkan. Ang pagkakaroon ng aluminum-26 sa meteorite ay partikular na mahalaga dahil ang isotope na ito ay inaakalang may mahalagang papel sa ebolusyon ng maagang solar system.

Ang aluminyo-26, na kilala bilang pinagmumulan ng init sa unang bahagi ng solar system, sa kalaunan ay nabulok at naimpluwensyahan ang pagtunaw ng mga primitive na bato na kalaunan ay nabuo ang mga planeta. Gayunpaman, ang pagtuklas ng isotope na ito sa Erg Chech 002 ay hinahamon ang pag-aakalang ito ay pantay na ipinamahagi sa buong unang bahagi ng solar system. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang katawan ng magulang ng meteorite na ito ay dapat na naglalaman ng tatlo o apat na beses na mas maraming aluminyo-26 kaysa sa katawan ng magulang ng mga katulad na meteorite, na nagpapahiwatig ng hindi pantay na pamamahagi ng isotope na ito.

Upang matukoy ang edad ng Erg Chech 002, sinuri ng mga siyentipiko ang lead at uranium isotopes at kinakalkula ang lead-isotopic na edad nito na humigit-kumulang 4.566 bilyong taon. Ito ay umaayon sa tinantyang edad ng solar system. Sa pamamagitan ng paghahambing ng data na ito sa iba pang mga sinaunang meteorite, ang mga mananaliksik ay maaaring makakuha ng mga pananaw sa mga pinagmulan ng mga planeta at potensyal na muling suriin ang edad ng mga dating pinag-aralan na meteorite.

Ang pagtuklas na ito ay nag-aambag sa isang mas mahusay na pag-unawa sa mga maagang yugto ng pag-unlad ng ating solar system at ang heolohikal na kasaysayan ng mga planeta. Ang karagdagang pananaliksik sa iba't ibang uri ng mga bato ng achondrite ay patuloy na pinuhin ang ating kaalaman sa maagang solar system at ang pagbuo nito.

