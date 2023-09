Ang Mga Pagsulong at Etikal na Pagsasaalang-alang ng Gene Editing sa Medisina

Ang pag-edit ng gene, isang groundbreaking na larangan sa medisina, ang pangunahing pokus ng pangunahing sesyon ni Dr. Tamara Sunbul, na pinamagatang "Isang Bagong Panahon para sa Medisina: Digital Diagnostics at Therapeutics." Si Dr. Sunbul, ang direktor ng medikal ng Clinical Informatics sa Johns Hopkins Aramco Healthcare, ay nagbigay-diin sa potensyal ng genotyping at ang pag-asa sa pagkolekta ng data sa paglipas ng panahon.

Ang layunin ng digital na teknolohiya, tulad ng pag-edit ng gene, ay upang makakita ng mga abnormalidad na maaaring magresulta sa mga pagkakaiba-iba sa mga resulta kapag nagrereseta ng mga gamot. Ipinaliwanag ni Dr. Sunbul na maaaring magkaiba ang reaksyon ng mga indibidwal sa parehong gamot, na itinatampok ang pangangailangan para sa tumpak na diagnosis at mga paraan ng paggamot.

Ang isa sa mga pinakamahalagang pagsulong sa pag-edit ng gene ay ang CRISPR-Cas9, na kilala rin bilang "genetic scissors." Ang teknolohiyang ito ay tumpak na pinuputol ang mga pagkakasunud-sunod ng DNA sa mga partikular na site, na nagbibigay-daan para sa pagtanggal o pagpasok ng mga pagkakasunud-sunod ng gene na nagbabago sa base ng DNA. Habang ang CRISPR ay unang nakakita ng mga aplikasyon sa agrikultura at bioenergy, ibinahagi ni Dr. Sunbul ang potensyal nito sa mga digital na diagnostic at therapeutics.

Sa larangan ng digital diagnostics, lumitaw ang mga bagong pamamaraan tulad ng SHERLOCK at DETECTR. Ginagamit ng mga paraang ito ang pag-edit ng gene para paganahin ang mabilis na pagtuklas ng mga nakakahawang sakit tulad ng COVID-19. Bukod pa rito, ang pag-edit ng gene ay isinasama sa mga proseso ng pagtuklas ng gamot ng mga kumpanya tulad ng Atomwise, Deep Genomics, at Valo.

Higit pa rito, ang pag-edit ng gene ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagsulong ng mga cell at gene therapy para sa isang hanay ng mga kondisyon. Kabilang dito ang mga sakit sa dugo tulad ng thalassemia, sickle cell disease, at hemophilia, pati na rin ang mga kondisyon tulad ng Down syndrome, hereditary blindness, cystic fibrosis, Duchenne's muscular dystrophy, at Huntington's disease. Sa pamamagitan ng paggamit ng CRISPR, naging posible na i-reprogram ang immune system ng isang pasyente upang i-target ang sarili nilang cancer, mga impeksyon (gaya ng HIV, COVID-19, trangkaso, Malaria, Zika, at paglaban sa antibiotic), at mga malalang sakit tulad ng hypercholesterolemia at uri. 1 diyabetis.

Sa kabila ng mga kahanga-hangang pagsulong na ito, nananatiling mahalaga ang etikal, legal, at siyentipikong mga pagsasaalang-alang. Itinuro ni Dr. Sunbul na ang maling pag-edit ng gene ay maaaring magkaroon ng masamang kahihinatnan, na nagbibigay-diin sa pangangailangan ng pag-iingat at katumpakan. Higit pa rito, ang pag-edit ng gene ay may potensyal na makaapekto sa mga susunod na henerasyon, dahil maaaring maipasa ang mga hindi maibabalik na pagbabago. Samakatuwid, ang mga komprehensibong talakayan sa mga etikal na implikasyon ng pag-edit ng gene ay kinakailangan upang matiyak ang responsableng aplikasyon at pangalagaan ang kapakanan ng mga indibidwal at lipunan sa kabuuan.

Pinagmumulan:

– Dr. Tamara Sunbul, direktor ng medikal ng Clinical Informatics sa Johns Hopkins Aramco Healthcare