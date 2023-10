Ang Pagbabago ng Klima ay Nagbabanta sa Pambihirang Haba ng mga Bat, Natuklasan ng Pag-aaral

By

Ang isang kamakailang pag-aaral na inilathala sa Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences ay nagmumungkahi na ang kahanga-hangang haba ng buhay ng mga paniki ay maaaring nasa panganib dahil sa tumataas na temperatura sa mundo. Ang pananaliksik, na isinagawa ng mga siyentipiko mula sa University College Dublin at sa Unibersidad ng Bristol, ay nakatuon sa hibernation cycle ng isang grupo ng mga ligaw na mas malalaking horseshoe bat.

Natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga pagbabago sa lagay ng panahon sa panahon ng hibernation ng mga paniki ay nakakaapekto sa mekanismo ng molekular na responsable para sa kanilang mahabang buhay. Ang mga Telomeres, na mga piraso ng DNA na nagpoprotekta sa mga dulo ng chromosome, ay umiikli sa tuwing nahahati ang isang cell. Ang proseso ng pagpapaikli na ito ay nauugnay sa pagtanda at mga sakit na nauugnay sa pagtanda.

Natuklasan ng pag-aaral na ang mga paniki na umusbong mula sa hibernation nang mas madalas dahil sa mas maiinit na kondisyon ay may makabuluhang mas maiikling telomeres kumpara sa mga nakaraang taglamig na may mas malamig na temperatura. Si Propesor Emma Teeling ng University College Dublin ay nagpahayag ng pagkabahala sa mga natuklasan na ito, na nagsasaad na ang hinulaang pagtaas ng mga temperatura sa mundo ay maaaring limitahan ang mga kapaki-pakinabang na epekto ng hibernation sa mga ligaw na paniki.

Si Dr. Megan Power, ang nangungunang may-akda ng pag-aaral, ay sumubaybay sa mahigit 200 ligaw na mas malalaking horseshoe bat sa tatlong taglamig upang suriin ang mga epekto ng hibernation sa telomeres. Ang pananaliksik ay nagsiwalat na ang hibernation ay gumaganap bilang isang paraan ng pagpapabata, na ang mga telomere ay umaabot sa halip na umikli sa panahon ng hibernation. Ang extension na ito ay malamang na dahil sa pagpapahayag ng enzyme telomerase, na nagpapahintulot sa telomeric DNA na kopyahin ang sarili nito nang hindi nagdudulot ng pinsala.

Ang mga natuklasan ng pag-aaral ay nagbibigay-diin sa mga potensyal na kahihinatnan ng pagbabago ng mga kondisyon ng klima sa mahabang buhay na kalikasan ng mga paniki. Ang mga species na may mahabang buhay at mabagal na reproductive rate, tulad ng mga paniki, ay partikular na mahina sa mga pagbabago sa kapaligiran. Idiniin ng mga mananaliksik ang kahalagahan ng pag-unawa kung paano apektado ang mga paniki at umangkop sa mabilis na pagbabago ng klima.

Ang karagdagang pagsisiyasat ay kinakailangan upang galugarin ang papel ng telomerase sa pagpapalawig ng telomeres sa panahon ng hibernation. Itinatampok ng pag-aaral ang epekto ng pagbabago ng klima sa ekolohiya at kaligtasan ng mga populasyon ng paniki, na binibigyang-diin ang pangangailangan para sa patuloy na pananaliksik at mga pagsisikap sa pag-iingat upang maprotektahan ang mga pambihirang nilalang na ito.

Source:

– Megan L. Power et al, Hibernation telomere dynamics sa isang nagbabagong klima: mga insight mula sa wild greater horseshoe bat, Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (2023). DOI: 10.1098/rspb.2023.1589

– University College Dublin