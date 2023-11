Ang Pag-init ng Arctic na Nagpapabilis sa Pagtaas ng Global Temperatura, Kinakailangan ang Agarang Pagkilos

Ang isang groundbreaking na pag-aaral na inilathala sa journal 'Earth System Dynamics' ay nagsiwalat na ang Arctic ay umiinit sa isang nakababahala na rate, halos apat na beses na mas mabilis kaysa sa pandaigdigang average. Ang mabilis na pag-init na hindi pangkaraniwang bagay na ito ay nagdudulot na ngayon ng mga pandaigdigang temperatura na tumaas sa mas mabilis na bilis kaysa sa mga benchmark na nakabalangkas sa Kasunduan sa Paris.

Sa pangunguna ni Propesor Julienne Stroeve mula sa Unibersidad ng Manitoba, ang pag-aaral ay naglalayong tuklasin ang kontribusyon ng Arctic sa global warming at masuri kung gaano tayo kabilis lumalapit sa mga kritikal na limitasyon ng temperatura na itinakda sa Kasunduan sa Paris – 1.5 degrees Celsius at 2 degrees Celsius.

Ipinapahiwatig ng mga natuklasan sa pananaliksik na kung hindi nararanasan ng Arctic ang pinabilis na pag-init na ito, aabot ang mundo sa dalawang-degree na pagtaas ng temperatura nang humigit-kumulang walong taon na ang lumipas kaysa sa kasalukuyang tilapon. Ipinakikita nito ang mahalagang papel na ginagampanan ng Arctic sa pagtaas ng temperatura ng mundo.

Upang makarating sa mga konklusyong ito, ginamit ng koponan ang mga simulation ng modelo ng klima. Inihambing nila ang mga projection nang walang mabilis na pag-init ng Arctic sa mga real-world na modelo, na nagbibigay-daan sa kanila na tiyakin ang lawak at timeline ng pagtaas ng temperatura. Ang mga simulation ay nagsiwalat na sa kawalan ng pag-init ng Arctic, ang mga limitasyon ng Kasunduan sa Paris ay malalabag makalipas ang limang taon (1.5 degrees Celsius) at makalipas ang walong taon (2 degrees Celsius) kaysa sa kasalukuyang mga projection.

Binibigyang-diin ni Propesor Stroeve ang pangangailangan para sa agarang pagkilos, na nagsasaad na tayo ay nasa isang mahalagang dekada kung saan ang pagkabigong bawasan ang mga emisyon ay hindi maiiwasang magreresulta sa paglampas sa 1.5-degree na threshold. Binibigyang-diin niya ang kahalagahan ng pag-iingat sa yelo at niyebe ng Arctic, na binibigyang-diin ang papel na ginagampanan nito sa pagsasaayos ng mga pandaigdigang temperatura.

Napakahalagang itaas ang kamalayan tungkol sa malalim na epekto ng pag-init ng Arctic at ang pagkaapurahan para sa pinagsama-samang pagsisikap upang mabawasan ang pagbabago ng klima. Ang pangangalaga sa mahihinang rehiyong ito ay hindi lamang pag-aalala sa kapaligiran; ito ay mahalaga para sa kapakanan ng ating planeta at mga susunod na henerasyon.

Ano ang Kasunduan sa Paris?

Ang Kasunduan sa Paris ay isang internasyonal na kasunduan na pinagtibay noong 2015, na naglalayong labanan ang pagbabago ng klima at bawasan ang mga greenhouse gas emissions upang mabawasan ang global warming.

Bakit mas mabilis ang pag-init ng Arctic kaysa sa pandaigdigang average?

Ang Arctic ay mas mabilis na umiinit dahil sa isang proseso na tinatawag na Arctic amplification, kung saan ang mga positibong mekanismo ng feedback, tulad ng pagtunaw ng yelo at niyebe, ay nakakatulong sa karagdagang pag-init.

Ano ang mga kahihinatnan ng pinabilis na pag-init ng Arctic?

Ang pinabilis na pag-init ng Arctic ay nagreresulta sa pagkawala ng yelo sa dagat, na nakakagambala sa mga ecosystem at nag-aambag sa pagtaas ng antas ng dagat. Pinatitindi din nito ang matinding mga kaganapan sa panahon at pinalalalain ang pag-init ng mundo.

Ano ang maaaring gawin ng mga indibidwal upang matugunan ang pag-init ng Arctic?

Ang pagbabawas ng personal na carbon footprint, pagsuporta sa mga inisyatiba ng nababagong enerhiya, at pagtataguyod para sa mga patakarang may kamalayan sa klima ay maaaring makatulong na mabawasan ang pag-init ng Arctic at ang mga epekto nito.