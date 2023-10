Makakatulong ang Isang Network ng Laser sa Space na I-clear ang Space Junk

Mayroong tumataas na pag-aalala tungkol sa dami ng mga labi sa kalawakan sa low-Earth orbit. Bilang tugon sa isyung ito, tinutuklasan ng mga mananaliksik ang ideya ng paggamit ng isang network ng mga laser upang i-redirect ang mga bagay na nagdudulot ng panganib sa pagbangga sa mas ligtas na mga orbit. Ang mga laser, na pinapagana ng artificial intelligence, ay ilalagay sa mga satellite o iba pang nakatuong mga platform at susubaybayan ang mga bagay sa space debris. Kapag may natukoy na potensyal na banggaan sa isang mahalagang space asset, tulad ng International Space Station o satellite, magagawa ng mga laser na itulak ang bagay sa isang mas ligtas na orbit.

Ang proyekto, na pinamumunuan ni Hang Woon Lee ng West Virginia University, ay pinondohan ng NASA ng $200,000 sa loob ng tatlong taon. Ang pangwakas na layunin ay bumuo ng isang sistema na maaaring gumawa ng mga real-time na desisyon tungkol sa kung aling mga bagay sa kalawakan ang ita-target at matiyak na ang mga bagong orbit ay ligtas mula sa mga karagdagang banggaan. Maramihang mga laser ang gagamitin upang mahusay na baguhin ang tilapon ng mga bagay, isang gawain na magiging imposible sa isang laser.

Sa kasalukuyan, ang pagsubaybay sa mga labi ng espasyo ay isang mapaghamong gawain, dahil hindi lahat ng bagay sa orbit ay masusubaybayan. Tinatayang may humigit-kumulang 34,600 na sinusubaybayang mga fragment ng space debris, ngunit maaaring mayroong karagdagang 130 milyong mas maliliit na piraso na masyadong maliit upang tumpak na matukoy. Ito ay kung saan ang network ng mga laser ay nagiging partikular na kapaki-pakinabang, dahil maaari itong mag-target ng mga bagay sa anumang laki.

Ang paggamit ng space-based lasers ay may ilang mga pakinabang sa lupa-based lasers. Hindi nila kailangang dumaan sa kapaligiran ng Earth, na maaaring mag-deform ng mga beam, na nagbibigay-daan para sa mas tumpak na pag-target at pagmamaniobra ng mga bagay. Bukod pa rito, ang AI-powered system na ito ay maaaring maging cost-effective at potensyal na magamit upang subaybayan ang mga bagay sa kalawakan bago ilunsad, na tinitiyak na ligtas at walang banggaan ang mga misyon.

Sa konklusyon, ang pagbuo ng isang network ng mga laser sa kalawakan ay may potensyal na epektibong harapin ang isyu ng space debris at protektahan ang mga mahahalagang asset ng espasyo. Sa pamamagitan ng paggamit ng artificial intelligence at maramihang mga laser, ang system na ito ay maaaring gumawa ng real-time na mga desisyon at matiyak ang kaligtasan ng mga orbit. Ang proyektong pananaliksik na ito na pinondohan ng NASA ay nasa maagang yugto pa rin nito, ngunit ito ay kumakatawan sa isang mahalagang hakbang patungo sa pagbabawas ng space junk at pagpapanatili ng integridad ng mga operasyon sa kalawakan.

Pinagmumulan:

– NASA

– European Space Agency (ESA)