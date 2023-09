Ang Colombian Researcher na Nag-aaral ng Extraterrestrial na Materyal sa Dust Sample na Ibinalik sa Earth

Ang isang batang Colombian na mananaliksik, si Camilo Jaramillo-Correa, ay nagkaroon ng natatanging pagkakataon na pag-aralan ang mga sample ng alikabok na ibinalik mula sa kalawakan. Ang mga sample ay nakolekta ng Hayabusa2 mission ng Japanese space agency, na naging unang nag-beam ng mga larawan mula sa mga operating rovers sa isang asteroid at nagbalik ng mga geological sample sa Earth. Si Jaramillo-Correa, na nag-aaral ng kanyang PhD sa Nuclear Engineering noong panahong iyon, ay nagdisenyo at nagtayo ng isang selyadong sample capsule upang hawakan ang mga sample at protektahan ang mga ito mula sa kontaminasyon ng hangin.

Tinanong ng kanyang mga tagapayo kung posible bang gamitin ang kapsula upang pag-aralan ang extraterrestrial na materyal, at binago at sinubukan ni Jaramillo-Correa ang kapsula upang matugunan ang mga mahigpit na kinakailangan para sa proteksyon ng sample. Ang koponan ay nagsagawa ng mga pag-aaral sa dalawang hanay ng mga sample mula sa asteroid Ryugu: mga indibidwal na particle at pinong pulbos. Ang pagsusuri ay patuloy, ngunit inaasahan nilang makakuha ng impormasyon tungkol sa komposisyon, mga katangian, at posibleng katibayan ng space weathering ng mga asteroid.

Ang pag-aaral ng mga asteroid ay mahalaga para sa dalawang pangunahing dahilan, ayon kay Jaramillo-Correa. Una, nagbibigay sila ng snapshot ng mga unang yugto ng Solar System at makakatulong sa atin na maunawaan kung paano ito nabuo at ang planetang Earth, gayundin ang pinagmulan ng buhay. Pangalawa, ang pag-aaral ng mga asteroid ay maaaring magbigay ng mga insight sa mga epekto ng space weathering at atmospheric contamination.

Ang paglalakbay ni Jaramillo-Correa mula sa Colombia patungo sa Estados Unidos para sa kanyang pananaliksik ay nagha-highlight din sa mga pagkakaiba sa mga kapaligiran ng pananaliksik at pag-access sa mga mapagkukunan. Nabanggit niya na ang mga mananaliksik sa US ay may mas madaling pag-access sa mga mapagkukunan, tulad ng mga instrumento, kumpara sa mga nasa Colombia. Sa kabila nito, natutunan niyang pahalagahan ang mga kakayahan ng kanyang laboratoryo sa Colombia at maging maparaan.

Ang isa pang Colombian na mananaliksik, si Andrea Guzman Mesa, ay itinuloy ang kanyang mga pangarap sa larangan ng astrophysics. Nakatuon ang kanyang PhD sa pag-aaral ng mga atmospheres ng mga planeta sa labas ng ating solar system. Inihambing niya ang mga modelo ng atmospera sa data ng obserbasyon gamit ang mga balangkas ng machine learning upang makagawa ng mga hula tungkol sa komposisyon ng mga atmospheres na iyon. Nakatulong din si Guzman Mesa sa pagpapalakas ng visibility para sa mga babaeng siyentipiko sa Colombia, na umaasang magdulot ng tunay na pagbabago sa ecosystem ng pananaliksik ng bansa.

