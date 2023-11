Inilabas ang Bagong Rebulto sa Nossal High School para Parangalan ang Lokal na Alamat

Ang Nossal High School sa Berwick ay nagsiwalat kamakailan ng isang kapansin-pansing bronze statue bilang parangal sa iginagalang na Sir Gustav Nossal AC. Ginawa ng mga kilalang iskultor sa buong mundo na sina Gillie at Marc, ang kahanga-hangang estatwa na ito ay nagbibigay pugay sa kahanga-hangang mga nagawang pang-agham ni Sir Nossal, ang kanyang napakahalagang kontribusyon sa paaralan, at ang kanyang pagiging madaling lapitan at palakaibigan.

Noong ika-20 ng Nobyembre, nagtipun-tipon ang komunidad ng paaralan upang saksihan ang engrandeng pag-unveil ng rebulto, paggunita sa namamalaging pamana ni Sir Nossal. Si Dr. John Inns, ang presidente ng konseho ng paaralan, ay nagpahayag ng kanyang kagalakan sa wakas na makitang nabuhay ang rebulto pagkatapos ng ilang taon ng maingat na pagpaplano at paghahanda, na nagsimula noong 2019 na may layuning kasabay ng 10 taong anibersaryo ng paaralan noong 2020.

Ibinahagi ng founding principal ng Nossal High School, si Roger Page, ang kanyang mga saloobin sa kahalagahan ng estatwa. Sa pag-highlight sa mahalagang papel ni Sir Nossal sa komunidad ng paaralan, ipinahayag ni Page ang kanyang pag-asa na ang rebulto ay magsisilbing angkop na pagpupugay sa kanilang koneksyon. Binigyang-diin pa niya na madalas bumisita si Sir Nossal sa paaralan, naglalaan ng oras upang makipag-ugnayan sa mga estudyante, staff, at mga bisita. Bilang simbolo ng itinatangi na pakikipag-ugnayan na ito, kitang-kitang ipapakita sa harap na pasukan ng paaralan ang tansong estatwa ng isang nakaupong Sir Nossal.

Higit pa sa kanyang lokal na pagkilala, si Sir Gustav Nossal ay isang pigura ng pambansa at internasyonal na kabantugan. Ginawaran ng Australian of the Year noong 2000, si Sir Nossal ay nag-iwan ng hindi matanggal na marka sa parehong Australian at global na mga komunidad. Kasabay ng kanyang groundbreaking na trabaho sa larangan ng immunology, inilaan din niya ang kanyang sarili sa maraming humanitarian endeavors. Kabilang sa kanyang mga kapansin-pansing tagumpay ang pamumuno sa Global Program for Vaccines and Immunization sa World Health Organization, pati na rin ang pakikipagtulungan sa Bill and Melinda Gates Foundation's Vaccine Program.

Ipinanganak sa Austria noong 1931, si Sir Nossal ay lumipat sa Australia sa murang edad. Pagtagumpayan ang hadlang sa wika, nagtagumpay siya sa akademya, naging nangungunang mag-aaral sa kanyang paaralan at kalaunan ay nakakuha ng kanyang medikal na degree mula sa Unibersidad ng Sydney. Kasunod nito, hinabol ni Sir Nossal ang kanyang Ph.D. sa Unibersidad ng Melbourne. Ang kanyang tanyag na karera ay humantong sa kanya sa kilalang Walter at Eliza Hall Institute of Medical Research (WEHI) ng Melbourne, kung saan nagsilbi siya bilang direktor mula 1965 hanggang 1996.

Ipinahayag ni Sir Nossal ang kanyang pag-asa na ang rebulto, kasama ang kanyang patuloy na impluwensya sa paaralan, ay magbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon upang matupad ang kanilang mga pangarap. Pinaalalahanan niya ang mga manonood na ang Australia ay isang bansa ng magagandang pagkakataon at ipinahayag ang kanyang pasasalamat at pagmamalaki sa pagtayo sa harap nila. Hinikayat ni Sir Gustav Nossal ang lahat na alalahanin ang kanilang panahon sa Nossal High School nang may pagmamahal.

Ang proyekto ng estatwa ay naging posible sa pamamagitan ng mga kontribusyon ng komunidad ng paaralan at mga mapagbigay na donasyon mula sa mga supplier ng negosyo tulad ng PSW Uniforms at Edunet Computers, pati na rin ang malaking donasyon mula sa WEHI bilang pagkilala sa napakahalagang kontribusyon ni Sir Gustav Nossal sa parehong medikal na pananaliksik at sa organisasyon mismo.

-

FAQ

Sino si Sir Gustav Nossal?

Si Sir Gustav Nossal ay isang Austrian-born Australian scientist at humanitarian. Siya ay kilala sa kanyang trabaho sa larangan ng immunology at nakagawa ng makabuluhang kontribusyon sa medikal na pananaliksik sa buong mundo. Nakatanggap si Sir Nossal ng Australian of the Year award noong 2000 at nagsilbi sa mga posisyon sa pamumuno kasama ng mga iginagalang na organisasyon gaya ng World Health Organization at ng Bill and Melinda Gates Foundation's Vaccine Program.

Bakit inilantad ang isang rebulto sa Nossal High School?

Ang bronze statue ay inihayag sa Nossal High School upang parangalan ang mga nagawa ni Sir Gustav Nossal, ang kanyang instrumental na papel sa komunidad ng paaralan, at ang kanyang pagiging madaling lapitan. Ang estatwa ay nagsisilbing parangal sa kanyang mga kontribusyong siyentipiko at sa kanyang patuloy na impluwensya bilang pinagmumulan ng inspirasyon para sa mga mag-aaral at kawani.

Sino ang gumawa ng rebulto?

Ang estatwa ay ginawa ng kinikilalang internasyonal na mga iskultor na sina Gillie at Marc, na kilala sa kanilang pambihirang talento at kakayahang makuha ang kakanyahan at mga tagumpay ng mga kilalang tao.