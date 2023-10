Ang mga Bagong Pamantayan sa Chile ay Layunin na Bawasan ang Banayad na Polusyon at Protektahan ang Madilim na Langit

Kilala ang Chile sa mga pambihirang kondisyon nito sa pagmamasid ng mga bituin, kung saan ang Atacama Desert ay isa sa mga pinakamagandang lokasyon para sa mga astronomo dahil sa maaliwalas na kalangitan nito at minimal na polusyon sa liwanag. Upang mapanatili ang madilim na kalangitan na ito para sa astronomy at matugunan ang mga nakakapinsalang epekto ng light pollution sa kalusugan ng tao at biodiversity, ang Chilean Ministry of the Environment ay nagpakilala ng Bagong Pambansang Pamantayan sa Pag-iilaw.

Dati, ang mga rehiyon na nagho-host ng mga pangunahing obserbatoryo sa Chile ay may mga partikular na regulasyon sa pag-iilaw upang protektahan ang kanilang katayuan sa madilim na kalangitan. Ngayon, ang mga pamantayang ito ay pinalawak sa buong bansa upang isulong ang responsable at napapanatiling mga kasanayan sa pag-iilaw sa labas.

Ang bagong pamantayan sa pag-iilaw ay nakatuon sa pagpapabuti ng panlabas na pag-iilaw sa pamamagitan ng paglipat mula sa matinding asul na liwanag patungo sa mas malambot na kulay ng amber. Nakakatulong ang pagbabagong ito na mabawasan ang mga negatibong epekto sa kalusugan ng tao, tulad ng labis na katabaan, depresyon, at ilang uri ng kanser. Bukod pa rito, dapat na patayin ang iluminated na advertising sa pagitan ng hatinggabi at 7 am, na tinitiyak na ang komersyal na ilaw ay hindi nakakatulong sa light pollution sa mga mahahalagang oras ng gabi.

Higit pa sa kalusugan ng tao, kinikilala din ng New National Lighting Standard ang epekto ng light pollution sa biodiversity. Ang artipisyal na liwanag ay nakakagambala sa pag-uugali ng mga nocturnal species, kabilang ang mga pollinator ng insekto at mga seabird. Ang mga pollinator ng insekto ay umaasa sa liwanag ng buwan at liwanag ng bituin para sa pag-navigate, at ang polusyon sa liwanag ay maaaring makalito at makagambala sa kanila, na nakakaapekto sa polinasyon ng halaman at pagpapanatili ng pananim. Sa katulad na paraan, ang Markham storm petrel, isang seabird na katutubong sa Chile, Ecuador, at Peru, ay nahaharap sa panganib dahil sa light pollution. Ginagamit ng mga ibong ito ang liwanag ng buwan at mga bituin upang mag-navigate sa kanilang mga lugar ng pag-aanak, ngunit madalas silang nalilito ng urban lighting, na pumipigil sa matagumpay na paglipat.

Nilalayon ng New National Lighting Standard na baligtarin ang mga negatibong epekto sa wildlife at protektahan ang mga lugar na mahalaga para sa mga pagsisikap sa pag-iingat. Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng intensity, temperatura ng kulay, at mga limitasyon sa oras, hinahangad ng Chile na makamit ang isang makatwiran at napapanatiling paggamit ng artipisyal na pag-iilaw habang pinangangalagaan ang kapaligiran at kapakanan ng tao.

Bilang karagdagan sa mga benepisyong ito, tinitiyak din ng mga bagong regulasyon ang pangangalaga sa madilim na santuwaryo ng Chile, na tahanan ng maraming obserbatoryo. Ang pagtaas ng light pollution ay nagdudulot ng malaking panganib sa posibilidad na mabuhay ng mga astronomical na obserbasyon sa mahabang panahon. Sa pamamagitan ng pagbibigay-priyoridad sa pangangalaga sa madilim na kalangitan, kinikilala ng Chile ang kahalagahan ng astronomiya at ang kontribusyon nito sa pag-unawa sa uniberso.

Mga Pinagmulan: Fundación Cielos de Chile, Chilean Ministry of the Environment