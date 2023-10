Ang Bagong Tuklas na Bat Skull ay Nagbigay Liwanag sa Ebolusyon at Echolocation

By

Ang bungo ng paniki na halos ganap na napreserba, na itinayo noong mga 50 milyong taon, ay natuklasan sa isang kuweba ng mga paleontologist ng Pransya. Ang pagtuklas na ito ay nagbibigay ng bagong liwanag sa pinagmulan at ebolusyon ng mga paniki. Ang mga paniki ay may isa sa mga pinakamahihirap na talaan ng fossil sa mga mammal, na ginagawang hamon para sa mga siyentipiko na matukoy kung kailan sila unang nagsimulang lumipad, umikot sa mga kuweba, o gumamit ng echolocation upang mag-navigate sa kanilang kapaligiran.

Bago ang pagtuklas na ito, tanging mga pira-pirasong fossil ng mga unang paniki ang natagpuan. Ang pinakalumang kilalang fossil ng paniki ay humigit-kumulang 57 milyong taong gulang at binubuo ng isang ngipin. Ang mga flattened specimens ng early bat ay natagpuan din ngunit mahirap pag-aralan dahil sa kanilang flattened state.

Ang bagong natuklasang Vielasia sigei bat skull, gayunpaman, ay nag-aalok ng isang natatanging pagkakataon upang pag-aralan ang anatomy ng isang maagang paniki sa tatlong dimensyon. Ang bungo ay kapansin-pansing buo at napanatili sa orihinal nitong hugis sa limestone. Ang mga detalyadong sukat ng buto sa loob ng tainga ng bungo ay nagpapahiwatig na ang paniki na ito ay maaaring gumamit ng echolocation.

Ang echolocation ay isang natatanging kakayahan na ginagamit ng ilang paniki upang mag-navigate, makipag-usap, at hanapin ang biktima sa pamamagitan ng pagpapalabas ng mga tunog na mataas ang dalas at pagbibigay-kahulugan sa mga bumabalik na dayandang. Bagama't hindi lahat ng paniki ay nag-echolocate, ang pagkakaroon ng ilang mga buto sa panloob na tainga ng Vielasia sigei skull ay nagpapahiwatig na maaaring ito ay may kakayahang mag-echolocate katulad ng mga modernong paniki.

Mahalagang tandaan na ang Vielasia sigei ay hindi direktang ninuno ng mga modernong paniki ngunit maaaring malapit na nauugnay sa kanilang karaniwang ninuno. Ang kuweba kung saan natagpuan ang fossil ay itinuturing na ngayon na pinakalumang kilalang bat cave sa mundo. Hinahamon ng pagtuklas na ito ang mga naunang pagpapalagay na ang mga naunang paniki ay naninirahan sa mga puno at nagmumungkahi na maaaring nagtago sila sa mga kuweba sa panahon ng pabagu-bagong temperatura.

Ang pag-aaral ng Vielasia sigei skull ay nagbubukas ng mga bagong posibilidad para maunawaan ang ebolusyon ng mga paniki at ang pagbuo ng echolocation. Inaasahan ng mga siyentipiko na ang kahanga-hangang fossil na ito ay magbibigay inspirasyon sa higit pang paggalugad at pagsusuri ng rekord ng fossil ng paniki, na nagbibigay ng mahahalagang insight sa pinagmulan ng mga kamangha-manghang nilalang na ito.

