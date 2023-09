Ang Pinakamatandang Wooden Structure na Nahukay: Isang Maunlad na Kabihasnang Ninuno?

Ang mga arkeologo ay kamakailan lamang ay nakagawa ng isang groundbreaking na pagtuklas: ang pinakalumang kahoy na istraktura na natagpuan, na itinayo noong halos kalahating milyong taon. Iminumungkahi ng paghahanap na ito na ang ating mga ninuno ay mas maunlad kaysa sa naunang pinaniniwalaan. Ang kahanga-hangang istraktura ay natagpuan sa Kalambo Falls sa Zambia, malapit sa hangganan ng Tanzania, at napakahusay na napreserba. Ito ay pinaniniwalaan na isang plataporma, daanan, o nakataas na tirahan na nagpapanatili sa ating mga kamag-anak sa ibabaw ng tubig.

Ang kahoy ay may mga cut-mark, na nagpapahiwatig na ang mga primitive na kasangkapan ay ginamit upang pagdugtungan ang dalawang malalaking troso upang lumikha ng istraktura. Bilang karagdagan sa sahig na gawa sa kahoy, isang koleksyon ng mga kasangkapang gawa sa kahoy, kabilang ang isang wedge at isang digging stick, ay natuklasan din sa site. Hinahamon ng pagtuklas na ito ang paniwala na ang ating mga ninuno ay gumamit lamang ng kahoy para sa mga limitadong layunin tulad ng pagsisimula ng apoy o pangangaso.

Sinabi ni Larry Barham, ang nangungunang may-akda ng pag-aaral at isang arkeologo sa Unibersidad ng Liverpool, na binago ng paghahanap na ito ang kanyang pang-unawa sa ating mga ninuno. Ipinakita nito na mayroon silang kakayahan na baguhin ang kanilang kapaligiran at lumikha ng isang bagay na makabago. Naniniwala si Barham na ito ay nagpapahiwatig ng mataas na antas ng abstract na pag-iisip at posibleng maging ang mga kasanayan sa wika.

Ang istraktura ay isang pagkakataong natuklasan sa mga paghuhukay noong 2019 malapit sa Kalambo River, sa itaas ng talon na umaabot sa taas na 235 metro. Ang mataas na lebel ng tubig sa talon ay pinaniniwalaang nagpapanatili sa istrukturang kahoy sa loob ng maraming siglo. Ang mga pagtuklas na kinasasangkutan ng sinaunang kahoy ay bihira dahil sa posibilidad na mabulok nang hindi nag-iiwan ng maraming bakas para sa mga susunod na henerasyon.

Upang tumpak na matukoy ang edad ng istraktura, gumamit ang mga mananaliksik ng isang bagong paraan na tinatawag na luminescence dating, na sumusukat sa huling pagkakataon na nalantad ang mga mineral sa sikat ng araw. Inihayag nito na ang istraktura ay hindi bababa sa 476,000 taong gulang, bago ang ebolusyon ng Homo sapiens. Ang mga fossil ng Homo heidelbergensis, isang kamag-anak ng tao, ay natagpuan sa rehiyon, mula noong 700,000 hanggang 200,000 taon.

Hinahamon ng pagtuklas ang umiiral na paniniwala na ang mga ninuno ng tao ay nomadic. Ang lokasyon ng istraktura malapit sa mga talon, na nagbibigay ng mapagkakatiwalaang mapagkukunan ng tubig, ay nagpapahiwatig na maaaring ito ay nagsilbing isang permanenteng tirahan. Gayunpaman, ang hypothesis na ito ay hindi pa napatunayan at kailangan ng karagdagang pananaliksik.

Sa pangkalahatan, ang hindi kapani-paniwalang paghahanap na ito ay nagpapakita ng napakalaking kakayahan at talino ng ating mga ninuno. Nagbibigay ito ng katibayan ng kanilang advanced na pag-iisip, mga kakayahan sa pagpaplano, at ang paglikha ng mga istrukturang hindi pa nakikita. Ang pagtuklas ay nagtataas ng mga nakakaintriga na tanong tungkol sa pag-unlad ng mga sinaunang sibilisasyon at itinatampok ang pangangailangan para sa karagdagang paggalugad at pag-aaral ng ating malayong nakaraan.

