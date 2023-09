Ang mga Mananaliksik ay Bumuo ng Robot na Pinapatakbo ng Insect-Scale

Matagumpay na nakagawa ang mga mananaliksik sa Cornell University ng insect-scale robot na pinapagana ng combustion, na nalampasan ang mga kakayahan ng mga electric-driven na robot sa mga tuntunin ng bilis, lakas, flexibility, at kakayahan sa paglukso. Pinagsama ng team ang malambot na microactuators na may high-energy-density chemical fuel para malampasan ang mga hamon na kinakaharap ng pagpapababa ng mga motor, engine, at pump. Sa pamamagitan ng paggamit ng high-energy-density chemical fuel na katulad ng ginagamit sa mga sasakyan, ang mga mananaliksik ay nakapagpataas nang malaki sa onboard power at performance ng robot. Ang robot, na may sukat na mahigit isang pulgada lamang ang haba at may timbang na katumbas ng isa't kalahating paperclip, ay naka-3D-print na may flame-resistant resin at nilagyan ng apat na actuator na nagsisilbing paa nito.

Ang mga actuator ay may kakayahang gumawa ng 9.5 newtons ng puwersa, kumpara sa humigit-kumulang 0.2 newtons na ginawa ng mga robot na may katulad na laki. Ang robot ay maaari ding gumana sa mga frequency na higit sa 100 hertz, makamit ang mga displacement na 140%, at magtaas ng 22 beses sa timbang ng katawan nito. Ang mga actuator na pinapagana ng combustion nito ay nagbibigay-daan dito na mag-navigate sa mahihirap na lupain, mag-alis ng mga hadlang, tumalon ng hindi kapani-paniwalang mga distansya, at mabilis na gumalaw sa lupa. Nag-aalok din ang disenyo ng mga actuator ng mataas na antas ng kontrol, na nagbibigay-daan sa mga operator na ayusin ang bilis, dalas ng pag-spark, at fuel feed sa real time upang ma-trigger ang isang hanay ng mga tugon.

Plano ng mga mananaliksik na pagsama-samahin ang higit pang mga actuator upang makagawa ng pinong kontrolado at malakas na paggalaw sa mas malaking sukat. Nilalayon din nilang bumuo ng untethered na bersyon ng robot sa pamamagitan ng paggamit ng likidong gasolina na maaaring dalhin sa barko, kasama ang mas maliliit na electronics. Ang pambihirang tagumpay na ito sa combustion-powered robotics ay naglalapit sa atin sa katotohanan ng paggamit ng insect-scale robot sa paghahanap at pagsagip, paggalugad, pagsubaybay sa kapaligiran, pagsubaybay, at pag-navigate sa mga mapaghamong kapaligiran.

Pinagmulan: Cameron A. Aubin et al, Makapangyarihan, soft combustion actuator para sa insect-scale robot, Science (2023). DOI: 10.1126/science.adg5067

Pinagmulan: Cornell University