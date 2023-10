Kahanga-hangang Kakaibang Alibaba Electric Vehicle of the Week: Ang Troncycle-Inspired Free-Range Bumper Car Motorsiklo

Ang Awesomely Weird Alibaba Electric Vehicle of the Week ngayong linggo ay nagtatampok ng kakatwa at hindi kinaugalian na makina na tila hindi makatuwiran. Ipinapakilala ang free-range na bumper car na motorsiklo na inspirasyon ng Troncycle. Hindi tulad ng mga tradisyunal na carnival rides, ang electric motorcycle na ito ay hindi kailangang ikabit sa isang bakal na sahig at kisame. Pinapatakbo ito ng onboard na baterya, na nagbibigay-daan sa libreng paggalaw kahit saan.

Bagama't ang hindi kinaugalian na sasakyang ito ay maaaring hindi angkop para sa pang-araw-araw na pag-commute, nag-aalok ito ng mga natatanging feature na bumubuo sa kakulangan ng bilis at lakas nito. Nilagyan ng "four radar" at "anti-collision plastic," inuuna ng motorsiklo ang kaligtasan. Sa kabila ng mababang-powered na 24V na baterya at 350W na motor, nabayaran ng sasakyan ang mga high-tech na feature nito.

Bilang karagdagan sa mga tampok na pangkaligtasan nito, ang motorsiklo ay namumukod-tangi sa kanyang makulay na LED light show, na ginagarantiyahan ang isang biswal na nakakaakit na biyahe. Bagama't hindi ito maaaring umabot sa mataas na bilis, ang aesthetic appeal nito ay nagbabayad para sa kakulangan ng bilis nito.

Mahalagang tandaan na ang Troncycle-inspired na sasakyan na ito ay lumihis mula sa tradisyonal na disenyo ng motorsiklo. Nagtatampok ito ng tatlo o apat na mas maliliit na gulong sa ilalim ng chassis, na kahawig ng hugis-motorsiklong go-kart.

Nakapagtataka, ang laruang ito ng mga bata ay may kasama ring pillion seat, na nagbibigay-daan sa mga magulang na maranasan ang kilig habang kontrolado ng kanilang mga anak. Ang natatanging configuration na ito ay nagbibigay ng one-of-a-kind na karanasan sa pagsakay para sa mga bata at magulang.

Para sa mga gustong masaksihan ang pagkilos ng bumper-tron-cycle, available ang isang video na nagpapakita ng sasakyang sinasakyan ng isang propesyonal sa isang closed course.

Sa buod, ang Awesomely Weird Alibaba Electric Vehicle of the Week na ito ay nagha-highlight ng isang free-range na bumper car na motorsiklo na may mga elemento ng disenyo na may inspirasyon ng Troncycle. Sa kabila ng katamtamang specs nito, nag-aalok ang motorsiklo ng mga makabagong feature sa kaligtasan, isang makulay na LED light show, at isang natatanging configuration na nagpapahintulot sa mga magulang na sumakay kasama ang kanilang mga anak.

Kahulugan:

– Bumper car: Isang maliit na de-koryenteng sasakyan na ginagamit sa mga amusement park at fairground, na idinisenyo gamit ang isang rubber bumper para masipsip ang mga epekto ng banggaan.

– Troncycle: Isang kathang-isip na motorsiklo na itinampok sa pelikulang “Tron” na kilala sa futuristic nitong disenyo at makinang na aesthetics.

Pinagmumulan:

– Bumper Troncycle Video: [Video] (hindi nabanggit ang pinagmulan sa artikulo)

– Kahanga-hangang Kakaibang Alibaba Electric Vehicle of the Week Source: [URL] (hindi binanggit ang source sa artikulo)