Ang Biotech Company na Light Bio ay Bumubuo ng Genetically Engineered Glowing Petunias

Ang isang biotech na kumpanya na tinatawag na Light Bio ay nakakuha ng pahintulot mula sa US Department of Agriculture na magbenta ng genetically engineered na kumikinang na petunia sa United States. Ang mga petunia na ito ay gumagawa ng neon green glow sa gabi, salamat sa pagdaragdag ng DNA mula sa isang bioluminescent na kabute na tinatawag na Neonothopanus nambi. Plano ng kumpanya na simulan ang pagpapadala ng mga halaman sa unang bahagi ng 2024.

Ang bioluminescence ay ang proseso kung saan ang mga organismo ay gumagawa ng liwanag sa pamamagitan ng isang reaksyon sa pagitan ng oxygen at isang sangkap na tinatawag na luciferin, na pinadali ng isang enzyme na tinatawag na luciferase. Habang ang bioluminescence ay matatagpuan sa humigit-kumulang 1,500 species, ito ay hindi gaanong nauunawaan sa karamihan ng mga organismo maliban sa bakterya. Noong 2018, natukoy ng mga siyentipiko ang mga partikular na enzyme sa Neonothopanus nambi na nagbibigay-daan dito na maglabas ng liwanag.

Ang iba pang mga pagtatangka sa paglikha ng mga kumikinang na halaman sa nakaraan ay nagsasangkot ng pag-spray ng mga halaman na may kemikal na matatagpuan sa mga alitaptap o genetically modifying na mga halaman na may mga gene mula sa bioluminescent bacteria. Gayunpaman, ang mga pamamaraang ito ay may mga limitasyon, tulad ng pangangailangan para sa mga espesyal na paggamot o paggawa ng madilim na liwanag.

Ang pambihirang tagumpay ng Light Bio ay nagsasangkot ng pagtuklas ng isang fungal bioluminescence pathway na maaaring iugnay sa sariling metabolic system ng halaman. Ang landas na ito ay nagsasangkot ng isang molekula na tinatawag na caffeic acid, na sagana sa mga halaman, at apat na magkakaibang mga enzyme na nagko-convert nito sa luciferin. Ang mga nagresultang halaman ay kumikinang nang mas maliwanag kaysa sa mga nakaraang pagtatangka at naglalabas ng liwanag sa buong ikot ng kanilang buhay.

Habang ang mga alalahanin ay itinaas tungkol sa mga potensyal na panganib sa kapaligiran ng genetically engineered na kumikinang na mga halaman, tinugunan ng Light Bio ang mga alalahaning ito sa pamamagitan ng pagsasabi na ang mga halaman ay pangunahing palaguin sa mga kontroladong kapaligiran tulad ng mga tahanan, negosyo, at botanical garden kung saan ang artipisyal na pag-iilaw ay lumampas na sa liwanag. ibinubuga ng mga halaman.

Plano ng Light Bio na unang ibenta ang mga kumikinang na petunias online sa isang limitadong paglabas, na may mga planong palawakin sa mga nursery at gardening center sa hinaharap. Nilalayon din ng kumpanya na bumuo ng mas maraming uri ng mga halamang ornamental at gawing mas maliwanag ang mga ito.

