Ang Bulong ni Pando: Pakikinig sa Nanginginig na Higante

Sinaunang at malawak, ang Pando, isang puno na may 47,000 stems na umusbong mula sa isang shared root system na higit sa 100 ektarya sa Utah, ay isa sa pinakamalaking buhay na organismo sa Earth. Sa kasaysayan na posibleng umabot ng 12,000 taon, ang napakalaking umaalog na aspen na ito ay nakaipon ng mahigit 6,000 metrikong tonelada ng buhay. Ngayon, salamat sa mga pag-record na inilabas ngayong taon, mayroon kaming pagkakataong makinig sa napakagandang punong ito sa paraang hindi kailanman posible.

Ang sound artist na si Jeff Rice, na inimbitahan ng Friends of Pando, ay naglagay ng hydrophone sa loob ng isang guwang sa ilalim ng isang sanga at hinayaan itong umabot hanggang sa mga ugat ng puno. Sa kanyang pagtataka, nakarinig siya ng mahinang tunog na tumaas sa panahon ng bagyo, na nakakuha ng nakakatakot na mababang dagundong. Ang tunog, gaya ng paliwanag ni Rice, ay resulta ng milyun-milyong dahon na nag-vibrate sa puno, na dumadaan sa mga sanga, at sa lupa.

Gamit ang mga recording na ito, nilalayon ng Friends of Pando na gumamit ng tunog para imapa ang kumplikadong network ng mga ugat sa ilalim ng ibabaw. Nakikita ni Lance Oditt, ang tagapagtatag ng Friends of Pando, ang potensyal para sa tunog na hindi lamang makapaghatid ng maganda at kawili-wiling mga karanasan sa pandinig kundi upang magbigay din ng napakahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan ng Pando at sa kapaligiran nito. Ang mga tunog na ito ay nagsisilbing talaan ng lokal na biodiversity, na nag-aalok ng baseline na maaaring masukat laban sa mga pagbabago sa kapaligiran.

Ang makabagong diskarte na ito sa pag-unawa sa Pando ay maaaring makatulong sa pagbibigay liwanag sa iba't ibang aspeto ng sinaunang entity na ito. Sa pamamagitan ng mga nakalap na datos, maaaring magsagawa ng mga karagdagang pag-aaral sa paggalaw ng tubig, ang ugnayan sa pagitan ng mga hanay ng sangay, kolonya ng insekto, at lalim ng ugat. Ang mga pagsisiyasat na ito ay naglalayong magbunyag ng higit pa tungkol sa ecosystem na nakapalibot sa Pando, na lalong nasa ilalim ng banta dahil sa mga aktibidad ng tao at ang pagbaba ng mga mandaragit na nagpapanatili sa mga populasyon ng herbivore.

Ang mga recording ng bulong ni Pando ay ipinakita sa ika-184 na Pagpupulong ng Acoustical Society of America, at nagsisilbi itong patunay sa kahalagahan ng pakikinig sa mga lihim ng nanginginig na higanteng ito bago sila mawala.

Pinagmulan: The Guardian, Friends of Pando