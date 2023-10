Bagong Pinagmumulan ng Enerhiya: Pag-aani ng Elektrisidad mula sa Molecular Motion

By

Natuklasan ng mga siyentipiko ang isang promising na bagong diskarte sa pagbuo ng kuryente sa pamamagitan ng paggamit ng paggalaw ng mga molekula. Bagama't napatunayan na ang teknolohiya ng wave energy na isang mabisang pinagmumulan ng pagbuo ng kuryente, natuklasan na ngayon ng mga mananaliksik na kahit na ang mga molecule sa pahinga ay nagtataglay ng likas na enerhiya na maaaring gamitin.

Sa isang artikulong inilathala sa APL Materials, sinubukan ng mga mananaliksik ang isang molecular energy harvesting device na kumukuha ng enerhiya mula sa natural na paggalaw ng mga molekula sa isang likido. Sa pamamagitan ng paglubog ng mga nanoarray ng piezoelectric na materyal sa likido, nagawa ng mga mananaliksik na i-convert ang paggalaw ng likido sa isang matatag na electric current. Ang tagumpay na ito ay may potensyal na makabuo ng malaking halaga ng enerhiya, dahil sa napakaraming hangin at likido sa Earth.

Gumagamit ang device ng zinc oxide, isang piezoelectric material, na bumubuo ng electric potential kapag nakakaranas ito ng paggalaw. Inihambing ng mga mananaliksik ang paggalaw ng zinc oxide strands sa seaweed na kumakaway sa karagatan. Ang bentahe ng device na ito ay hindi ito umaasa sa anumang panlabas na puwersa, na ginagawa itong isang malinis na mapagkukunan ng enerhiya na nagbabago ng laro. Binubuksan nito ang posibilidad ng pagbuo ng elektrikal na enerhiya sa pamamagitan ng molecular thermal motion ng mga likido, na sa panimula ay naiiba sa tradisyonal na mekanikal na paggalaw.

Ang mga aplikasyon para sa teknolohiyang ito ay malawak. Maaari itong magamit upang paganahin ang mga nanotechnologies tulad ng mga implantable na medikal na aparato. Ang aparato ay maaari ding i-scale hanggang sa mga full-size na generator para sa kilowatt-scale na produksyon ng enerhiya. Nagsusumikap na ang mga mananaliksik sa pagpapabuti ng density ng enerhiya ng device sa pamamagitan ng pagsubok ng iba't ibang likido, mga materyales na piezoelectric na mahusay ang performance, at mga bagong arkitektura ng device.

Ang groundbreaking na pananaliksik na ito ay nagbibigay ng kapana-panabik na paraan para sa pagbuo ng kuryente na hindi nakadepende sa mga kumbensyonal na panlabas na pinagmumulan tulad ng hangin, hydroelectric, o solar na enerhiya. Ang kakayahang mag-tap sa likas na enerhiya ng mga molekula ay nagbubukas ng mga bagong posibilidad para sa napapanatiling at malinis na mga solusyon sa enerhiya sa hinaharap.

