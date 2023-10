Paggamit ng Molecular Power: Pagbuo ng Elektrisidad sa Nanoscale

By

Natuklasan ng mga mananaliksik ang isang magandang paraan ng pagbuo ng kuryente sa pamamagitan ng paggamit ng natural na paggalaw ng mga molekula sa isang likido. Ang koponan, na pinamumunuan ni Yucheng Luan, ay nakabuo ng isang aparato na kumukuha ng enerhiya na ginawa ng molecular motion at nagko-convert nito sa isang matatag na electric current. Ang tagumpay na ito ay maaaring magbigay ng bagong mapagkukunan ng malinis na enerhiya na malawakang magagamit.

Gumagamit ang device ng piezoelectric na materyal, partikular na ang zinc oxide, na nagpapakita ng kakayahang makabuo ng electric potential kapag sumailalim sa paggalaw o deformation. Ang mga nanoarray ng materyal na ito ay nilubog sa isang likido, na nagpapahintulot sa paggalaw ng likido upang maging sanhi ng mga hibla ng zinc oxide na kumaway at yumuko, na nagreresulta sa pagbuo ng kuryente. Ang disenyong ito ay hindi nangangailangan ng anumang panlabas na puwersa, na ginagawa itong isang napakahusay at napapanatiling taga-ani ng enerhiya.

Ang mga potensyal na aplikasyon ng teknolohiyang ito ay malawak. Maaari itong magamit sa pagpapagana ng mga nanotechnologies tulad ng mga implantable na medikal na aparato, o maaari itong palakihin upang lumikha ng mga kilowatt-scale generator para sa malawakang produksyon ng enerhiya. Bukod dito, ang kakayahan ng device na bumuo ng kuryente mula sa molecular thermal motion ng mga likido ay nakikilala ito sa iba pang paraan ng pag-aani ng enerhiya na umaasa sa mga panlabas na mapagkukunan tulad ng hangin o solar energy.

Nagsusumikap na ang research team sa pagpapabuti ng energy density ng device sa pamamagitan ng pagtuklas ng iba't ibang likido, mga piezoelectric na materyales na may mahusay na performance, at mga alternatibong arkitektura ng device. Ang kanilang layunin ay pahusayin ang kahusayan at scalability nitong makabagong teknolohiya sa pagbuo ng enerhiya.

Sa konklusyon, sa pamamagitan ng pag-tap sa likas na paggalaw ng mga molekula sa mga likido, ang mga mananaliksik ay nakabuo ng isang molecular thermal motion harvester na maaaring makabuo ng kuryente. Ang pambihirang tagumpay na ito ay nag-aalok ng magandang landas patungo sa isang mas malinis at mas napapanatiling hinaharap, kung saan magagamit ang mga panloob na mapagkukunan ng enerhiya upang matugunan ang aming lumalaking pangangailangan sa enerhiya.

Pinagmulan: Molecular thermal motion harvester para sa conversion ng kuryente, APL Materials (2023). DOI: 10.1063/5.0169055