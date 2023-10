Ang Unang Opisyal na Star Party sa Hanle Dark Sky Reserve ay Nagbibigay ng Natatanging Karanasan para sa mga Amateur Astronomer

Ang Indian Institute of Astrophysics (IIA), sa pakikipagtulungan sa Department of Wildlife Protection, UT Ladakh, ay nag-organisa ng unang opisyal na star party para sa mga bihasang amateur astronomer. Ang kaganapan ay naganap sa Hanle Dark Sky Reserve sa silangang Ladakh mula Oktubre 12-15. Ang Hanle, ang tahanan ng Indian Astronomical Observatory, ay nag-aalok ng madilim na kalangitan at tuyong panahon na mainam para sa pagmamasid sa mga bagay na makalangit.

Ang Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) ay may isa sa pinakamadilim na kalangitan sa India at sumasaklaw sa isang lugar na humigit-kumulang 22 km sa radius. Ang reserba ay itinatag ng UT Ladakh upang mapanatili ang malinis na madilim na kalangitan at kontrolin ang liwanag na polusyon na gawa ng tao. Ito ay hindi lamang sumusuporta sa astronomical na pananaliksik ngunit nagtataguyod din ng astro-turismo at nag-aambag sa socio-economic na pag-unlad ng mga lokal na nayon.

Humigit-kumulang 30 mga baguhang astronomo ang dumalo sa star party, na nagdala ng kanilang mga teleskopyo at camera upang makuha ang kagandahan ng kalangitan sa gabi nang walang panghihimasok ng liwanag na polusyon. Binigyang-diin ni Ajay Talwar, isang award-winning na astrophotographer, ang kahalagahan ng madilim na kalangitan para sa pagmamasid sa mga malabong bagay at pagkuha ng mga detalyadong larawan. Binigyang-diin niya na ang ilang astronomical phenomena tulad ng False Dawn at Zodiacal Light ay maaari lamang obserbahan mula sa Hanle dahil sa kadiliman nito.

Isa sa mga highlight ng star party ay ang pagkakataong masaksihan at kunan ng larawan ang Zodiacal Light, na ang mahinang sikat ng araw na nakakalat ng alikabok sa eroplano ng solar system. Maaaring obserbahan ng mga kalahok ang hindi pangkaraniwang bagay na ito sa dalawang magkasunod na gabi.

Ang kaganapan ay umakit ng mga kalahok mula sa iba't ibang lokasyon sa buong India, kabilang ang Bangalore, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep, at Mumbai. Binanggit ni Sudhash Natarajan mula sa Bangalore Astronomical Society kung paano pinahintulutan ng Hanle's Bortle-1 sky, na itinalaga bilang pinakamadilim na antas, na obserbahan ang malabong mga kalawakan. Ipinahayag niya ang kanyang sigasig sa pagbabalik sa Hanle bawat taon.

Bilang karagdagan sa star party, ang IIA, na may pondo mula sa UT Ladakh, ay nagbigay ng 24 na maliliit na teleskopyo sa mga piling taganayon sa loob ng reserba at sinanay sila bilang Astronomy Ambassadors. Ang inisyatiba na ito ay naglalayong isali at turuan ang lokal na komunidad tungkol sa astronomiya at higit na mapahusay ang potensyal ng astro-turismo ng Hanle.

Ang Direktor ng IIA, si Prof. Annapurni Subramaniam, ay nagpahayag ng kanyang kasiyahan sa pagbabahagi ng natatanging himpapawid ng HDSR sa mga mahilig sa astronomy at pinuri ang pagsasanay ng mga lokal na komunidad bilang Astronomy Ambassadors para sa mga turista.

Sa pangkalahatan, ang unang opisyal na star party sa Hanle Dark Sky Reserve ay nagbigay ng pagkakataon sa mga baguhang astronomo na maranasan ang malinis na madilim na kalangitan at makuha ang mga bagay na makalangit nang detalyado. Ang tagumpay ng kaganapan ay na-highlight ang potensyal ng Hanle bilang isang hinahangad na destinasyon para sa mga mahilig sa astronomy sa India at higit pa.

Kahulugan:

– Indian Institute of Astrophysics (IIA): Isang organisasyon na nagsasagawa ng pananaliksik sa iba't ibang larangan ng astrophysics at astronomy sa India.

– Kagawaran ng Proteksyon ng Wildlife, UT Ladakh: Isang departamento na responsable para sa proteksyon at pag-iingat ng wildlife sa Union Territory ng Ladakh.

– Hanle Dark Sky Reserve (HDSR): Isang lugar na humigit-kumulang 22 km radius sa paligid ng Hanle na itinalaga bilang dark sky reserve upang kontrolin ang liwanag na polusyon at mapanatili ang madilim na kalangitan para sa astronomical na pananaliksik at astro-turismo.

– Maling Liwayway: Isang kababalaghan na naobserbahan bago ang bukang-liwayway kung saan ang kalangitan ay lumilitaw na nag-iilaw kahit na ang araw ay hindi pa sumisikat.

– Zodiacal Light: Malabong sikat ng araw na nakakalat ng alikabok sa eroplano ng solar system, nakikita sa madilim na kalangitan bago madaling araw o pagkatapos ng paglubog ng araw.

– Bortle Scale: Isang numerical scale na sumusukat sa dilim ng kalangitan sa gabi, kung saan ang Bortle-1 ang pinakamadilim na antas.

– Astronomy Ambassadors: Mga taganayon sa loob ng Hanle Dark Sky Reserve na sinanay upang turuan at gabayan ang mga turista sa mga aktibidad na nauugnay sa astronomiya.

Mga Pinagmulan: Indian Institute of Astrophysics (IIA), Department of Wildlife Protection, UT Ladakh.