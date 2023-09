Ang Sinaunang Wooden Logs ay Nagpapakita ng Mga Advanced na Kasanayan ng Mga Sinaunang Tao

Natuklasan ng mga arkeologo ang mga sinaunang kahoy na troso sa Zambia na humahamon sa mga naunang pagpapalagay tungkol sa mga kakayahan ng mga unang tao. Ang mga natuklasan, na inilathala sa journal Nature, ay nagmumungkahi na ang mga taong may edad na bato ay nagtayo ng mga istruktura halos kalahating milyong taon na ang nakalilipas, na nagpapahiwatig ng isang antas ng katalinuhan at imahinasyon na dati ay hindi kilala.

Ang Deep Roots of Humanity research project ng University of Liverpool ay naghukay at nagsuri ng sinaunang troso. Ipinahayag ni Propesor Larry Barham, ang pinuno ng proyekto, na binago ng pagtuklas na ito ang kanyang pang-unawa sa mga ninuno noong unang panahon. Naniniwala siya na ginamit ng mga sinaunang tao na ito ang kanilang mga kakayahan at pagkamalikhain upang makabuo ng bago at malaki mula sa kahoy.

Natagpuan din ng mga mananaliksik ang mga sinaunang kasangkapang gawa sa kahoy, kabilang ang mga patpat, ngunit ang pinakakapana-panabik na pagtuklas ay ang dalawang piraso ng kahoy na magkatugma sa tamang mga anggulo. Ang mga kasangkapang bato ay ginamit upang i-cut ang mga bingaw sa mga log, na nagpapahintulot sa kanila na pagsamahin sa istruktura. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga layer ng lupa kung saan inilibing ang troso, natukoy ng pangkat na ito ay humigit-kumulang 476,000 taong gulang.

Ang dating katibayan ng paggamit ng tao ng kahoy ay limitado sa paggawa ng apoy at paggawa ng mga simpleng kasangkapan. Hinahamon ng pagtuklas na ito ang paniwala na ang mga naunang tao ay namuhay ng puro lagalag at nagpapakita na sila ay may kakayahang gumawa ng mas kumplikadong pagtatayo.

Ang layunin ng mga istrukturang kahoy na ito ay nananatiling hindi maliwanag. Ang laki ng mga troso ay nagpapahiwatig na ang mga ito ay ginamit upang bumuo ng isang bagay na malaki, posibleng isang plataporma para sa isang kanlungan o isang istraktura sa tabi ng isang ilog para sa pangingisda. Gayunpaman, nang walang mas kumpletong katibayan, mahirap matukoy ang eksaktong katangian ng mga istrukturang ito o ang mga species ng mga sinaunang tao na nagtayo nito.

Ang mga artifact na gawa sa kahoy ay dinala sa UK para sa pagsusuri at pangangalaga. Kapag ito ay kumpleto na, sila ay ibabalik sa Zambia upang maipakita. Ang pag-asa ay ang mga pagtuklas na ito ay magpapayaman sa mga koleksyon at magbibigay liwanag sa tradisyon ng woodworking sa Zambia at mga sinaunang pakikipag-ugnayan ng tao sa kapaligiran.

Pinagmulan: BBC News