Natuklasan sa Zambia ang Pinakaunang Kilalang Paggamit ng Kahoy sa Konstruksyon

Natuklasan ng mga arkeologo ang pinakaunang kilalang paggamit ng kahoy sa pagtatayo sa isang baha sa ibabaw ng talon sa hilagang Zambia. Ang istraktura, na itinayo noong 476,000 taon na ang nakalilipas, ay nauna sa susunod na kilalang hitsura ng kahoy sa konstruksiyon sa pamamagitan ng isang malawak na margin. Ang bingaw na gawa sa kahoy, na sadyang ginawa gamit ang mga pamamaraan ng pag-scrape at adzing, ay nagkonekta ng dalawang bahagi at natagpuan sa tabi ng maraming kasangkapang gawa sa kahoy sa isang lake basin na may tubig. Hinahamon ng mga natuklasan ang paniwala na ang Homo sapiens lamang ang may kakayahang baguhin ang landscape.

Ang pag-iingat ng kahoy ay isang bihirang pangyayari dahil sa pagkabulok, na nagpapahirap sa pagtukoy sa mga pinagmulan ng woodworking. Gayunpaman, ang mga kahoy na sibat ay napanatili sa maalon na mga kondisyon sa England at Germany, na dating daan-daang libong taon. Ang isang piraso ng kahoy mula sa 780,000 taon na ang nakalilipas na natagpuan sa Israel ay binibigyang kahulugan bilang ang pinakalumang kilalang kasangkapang gawa sa kahoy. Bagama't kakaunti ang katibayan ng paggawa ng kahoy sa unang bahagi ng prehistory, ang pagtuklas ng Kalambo ay nagbibigay ng malaking halaga ng mga pinaghirapang piraso ng kahoy, na nagmumungkahi ng malawak na hanay ng mga potensyal na gamit na higit sa armas.

Ang layunin ng istraktura ay nananatiling hindi alam, ngunit ang mga mananaliksik ay nag-isip na maaari itong magsilbi bilang isang plataporma o daanan sa kapaligiran ng lawa. Walang ibang structural na paggamit ng kahoy ang natagpuan sa African o Eurasian Paleolithic, maliban sa isa pang notched log na dating natuklasan sa parehong site 70 taon na ang nakakaraan.

Ang groundbreaking na pagtuklas na ito ay nagdaragdag sa kamangha-manghang kasaysayan ng arkeolohiko ng Zambia. Noong nakaraan, ang bungo ng isang hominin na kilala bilang Kabwe Man, Homo heidelbergensis, ay natuklasan sa Kabwe. Itinayo noong humigit-kumulang 300,000 taon, sinira ng Kabwe Man ang linear na teorya ng ebolusyon ng tao at inihayag ang pagkakaroon ng maraming magkatulad na linya ng tao. Habang ang Bungo ay maaaring hindi direktang nakaugnay sa kahoy na istraktura, ito ay nananatiling isang malakas na kandidato.

Ang pagkakakilanlan ng mga lumikha ng istraktura at ang kasaganaan ng mga tool ay nananatiling hindi tiyak, dahil ang Africa ay pinaninirahan ng iba't ibang uri ng hominin noong panahong iyon. Gayunpaman, ang rehiyon ng Kalambo ay isang sentro ng aktibidad para sa maraming variant ng hominin, kabilang ang Homo heidelbergensis at posibleng Homo naledi. Ang karagdagang pananaliksik ay kinakailangan upang malutas ang mga misteryong nakapalibot sa pinakaunang kilalang paggamit ng kahoy sa konstruksiyon sa Zambia.

