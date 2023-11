Mga Bagong Alituntunin na Kailangan para Makamit ang Gender-Inclusive na Planetary Naming

Ang isang kamakailang pagsusuri na isinagawa ni Annie Lennox, isang mananaliksik sa The Open University, ay nagsiwalat na ang mga alituntunin para sa pagbibigay ng pangalan sa mga tampok sa ibabaw ng isang planeta ay kulang sa gender inclusivity at nagpapakita ng bias sa mga lalaki. Ang pananaliksik ni Lennox, na kinasasangkutan ng pagsusuri sa database ng International Astronomical Union (IAU), ay natagpuan na dalawang porsyento lamang ng mga kilalang Moon craters ang ipinangalan sa mga babae.

Ang IAU ay isang internasyonal na asosasyon ng mga propesyonal na astronomer, at ang mga patakaran nito ay namamahala sa pagbibigay ng pangalan sa mga planetary features gaya ng mga crater, bundok, lambak, canyon, karagatan, at bulkan. Sumulat si Lennox ng isang bukas na liham sa IAU, na hinihimok silang tugunan ang bias sa kanilang mga patakaran sa pagbibigay ng pangalan, na inaangkin niyang pabor sa "cisgender white men."

Ang kasanayan sa pagbibigay ng pangalan sa mga bunganga ng buwan ay pinasimulan ng astronomong Italyano na si Giovanni Battista Riccioli noong 1635. Pinagtibay niya ang mga titulo ng mga kilalang siyentipiko para sa kanyang mga natuklasan, isang tradisyon na sinusunod pa rin ng IAU hanggang ngayon.

Bagama't hindi direktang nagtatalaga ng mga pangalan ang IAU, pinapadali nito ang pagbuo ng mga working group o task force para magmungkahi at mag-apruba ng mga pangalan para sa mga partikular na feature. Ang mga panukalang ito ay kadalasang nakakakuha ng inspirasyon mula sa mga makasaysayang pigura, mitolohiya, o mga tema ng kultura. Gayunpaman, pinagtatalunan ni Lennox na ang pamamaraang ito ay nagpapatuloy sa mga makasaysayang kawalang-katarungan at nag-aambag sa kakulangan ng pagkakaiba-iba sa loob ng nomenclature.

Ang pananaliksik ni Lennox ay nagsiwalat din ng mga pagkakaiba sa representasyon ng kababaihan sa mga planetary features. Habang nagpapakita ang Mercury ng bahagyang mas magandang representasyon na may 11.8 porsiyento ng mga crater nito na ipinangalan sa mga babae, ang Mars ay nagpapakita ng malaking pagkakaiba ng kasarian, na may 1.8 porsiyento lamang ng mga crater nito na ipinangalan sa mga babae. Ang Venus, sa kabilang banda, ay may lahat ng mga crater na ipinangalan sa mga babae, ngunit 38 porsiyento lamang ang iniuugnay sa mga tunay na kababaihan na gumawa ng malaking kontribusyon sa lipunan.

Upang matiyak ang higit na pagkakaisa at pagkakaiba-iba sa pagpapangalan ng planeta, mahalagang suriin at baguhin ang kasalukuyang mga alituntunin. Ito ay magbibigay-daan sa isang mas kinatawan na pagdiriwang ng mga kontribusyon na ginawa ng lahat ng kasarian sa buong kasaysayan. Sa pamamagitan ng pagpapatibay ng isang mas inklusibong diskarte sa pagpapangalan ng tampok na planeta, ang komunidad ng siyentipiko ay maaaring lumikha ng espasyo para sa mas malawak na hanay ng mga salaysay at magsulong ng pagkakapantay-pantay at pagkilala para sa lahat.