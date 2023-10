Ang Kinabukasan ng Pagkain sa Kalawakan: Pagpapalaki ng mga Halaman para sa Pangmatagalang Misyon

Habang naghahanda ang NASA para sa mga misyon sa buwan at Mars, isang mahalagang hamon ang pagtiyak ng napapanatiling mapagkukunan ng pagkain para sa mga miyembro ng tripulante sa kanilang pinalawig na pananatili sa kalawakan. Sa kasalukuyan, ang mga astronaut ay pangunahing umaasa sa naka-pack na pagkain, na may mga limitasyon sa mga tuntunin ng kalidad at nutrisyon sa paglipas ng panahon. Upang matugunan ang isyung ito, tinutuklasan ng mga mananaliksik ang posibilidad ng pagpapalaki ng pagkain sa kalawakan, pinapaliit ang pangangailangan para sa madalas na muling pagbibigay at pagtiyak ng sariwa at masustansiyang suplay ng pagkain para sa mga pangmatagalang misyon.

Pinasimulan ng NASA ang proyektong "Growing Beyond Earth" sa pakikipagtulungan ng Fairchild Botanical Garden noong 2015. Ang proyektong ito ay nagsasangkot ng daan-daang mga middle at high school science classes sa buong Estados Unidos na nagtatanim ng iba't ibang mga buto sa isang tirahan na katulad ng isa sa International Space Station ( ISS). Ang mga buto na umuunlad sa mga silid-aralan na ito ay ililipat sa isang silid sa Kennedy Space Center ng NASA para sa karagdagang pagsubok. Ang mga napiling buto ay ipinadala sa kalaunan sa ISS upang masuri ang kanilang paglaki sa mga kondisyon ng microgravity.

Ang NASA ay bumuo din ng mga espesyal na sistema upang suportahan ang paglaki ng halaman sa kalawakan. Ang Vegetable Production System (Veggie) ay isang low-power chamber na may kakayahang maglaman ng anim na planta. Manu-manong inaalagaan ng mga miyembro ng crew ang mga halaman, dinidiligan ito ng kamay. Ang isa pang sistema, ang Passive Orbital Nutrient Delivery System (Veggie PONDS), ay nag-automate ng pagpapakain at pagdidilig ng mga halaman. Ang Advanced Plant Habitat ay isang ganap na automated na device na idinisenyo upang pag-aralan ang paglago ng halaman na may kaunting paglahok sa crew.

Ang mga kondisyon ng liwanag at sustansya ay kritikal para sa matagumpay na paglaki ng halaman sa espasyo. Isang serye ng mga eksperimento na kilala bilang Veg-04A, Veg-04B, at Veg-05 ang nag-explore sa paglaki ng Mizuna mustard, isang madahong berdeng pananim, sa ilalim ng iba't ibang liwanag na kondisyon. Ang ani, komposisyon ng nutrisyon, at mga antas ng microbial ng mga halaman na lumaki sa kalawakan ay inihambing sa mga lumaki sa Earth. Sinuri din ng mga miyembro ng crew ang lasa, texture, at iba pang mga katangian ng ani. Ang isa pang eksperimento, Plant Habitat-04, ay nakatuon sa mga pakikipag-ugnayan ng halaman-microbe at tinasa ang lasa at texture ng chile peppers.

Ang mga paunang eksperimento ay nagpakita na ang microgravity ay maaaring makaapekto sa pag-unlad ng halaman ngunit hindi makapinsala sa pangkalahatang kalusugan ng halaman. Halimbawa, ang mga halaman ng trigo ay lumago ng 10% na mas mataas sa microgravity kumpara sa kanilang mga katapat sa Earth. Ang mga pagsisiyasat sa Paglago ng Punla ay nagsiwalat na ang mga punla ay maaaring umangkop sa microgravity sa pamamagitan ng pagbabago ng expression ng gene na nauugnay sa mga stressor na dulot ng espasyo. Ang gravity sensing sa mga halaman ay na-explore sa pamamagitan ng Plant Gravity Sensing investigation na isinagawa ng Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA). Sinusukat ng pag-aaral na ito ang epekto ng microgravity sa mga antas ng calcium, na nagbibigay ng mga pananaw sa pagdidisenyo ng mga epektibong pamamaraan para sa pagpapalaki ng mga halaman sa kalawakan.

Ang sapat na paghahatid ng tubig ay isang malaking hamon sa microgravity. Ang pagsisiyasat ng Plant Water Management ay nagpakita ng isang hydroponic na paraan ng pagbibigay ng tubig at hangin sa mga ugat ng halaman. Ang pag-aaral ng XROOTS ay nag-eksperimento sa mga hydroponic at aeroponic na pamamaraan (nakabatay sa hangin) bilang mga alternatibo sa tradisyonal na pagtatanim na nakabatay sa lupa. Ang mga diskarteng ito ay may potensyal na paganahin ang malakihang produksyon ng pananim para sa paggalugad sa espasyo sa hinaharap.

Higit pa rito, ang mga pagsisiyasat ng VEG-03 ay may kinalaman sa pagtatanim ng iba't ibang gulay, kabilang ang Extra Dwarf Pak Choi, Amara Mustard, at Red Romaine Lettuce. Sa panahon ng eksperimento, ang NASA astronaut na si Mike Hopkins ay nagsagawa ng kauna-unahang transplant ng halaman sa kalawakan, na naglilipat ng malusog na mga usbong mula sa isang unan ng halaman patungo sa mga nahihirapan sa Veggie. Ang matagumpay na transplant na ito ay nagpapakita ng mga bagong posibilidad para sa pagpapahusay ng paglago ng halaman sa microgravity at pagpapalawak ng iba't ibang mga pananim na maaaring itanim sa kalawakan.

Habang nagpapatuloy ang NASA sa pagsasaliksik at mga eksperimento nito, maliwanag na ang paglaki ng mga halaman sa kalawakan ay isang magandang solusyon para sa mga pangmatagalang misyon. Ang kaalamang natamo mula sa mga pagsisikap na ito ay makakatulong sa paghubog ng mga teknolohiya at pamamaraan sa hinaharap para sa napapanatiling produksyon ng pagkain sa kalawakan, na sumusuporta sa mga ambisyosong layunin ng ahensya sa paggalugad ng tao sa kabila ng Earth.

Pinagmumulan:

– NASA.gov (https://www.nasa.gov/)