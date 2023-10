Epekto ng Megaconstellation sa Ground-Based Astronomy

By

Ang isang kamakailang pag-aaral na inilathala sa Kalikasan ay nagpapakita ng lumalaking pag-aalala sa mga astronomo tungkol sa epekto ng mga megaconstellation sa ground-based na astronomy. Ang mga megaconstellation, gaya ng Starlink ng SpaceX, ay binubuo ng libu-libong satellite na nagbibigay ng pandaigdigang saklaw ng internet. Bagama't may mga benepisyo ang mga konstelasyon na ito, nagdudulot din sila ng mga makabuluhang hamon para sa mga obserbasyon sa astronomiya.

Nakatuon ang pag-aaral sa BlueWalker3, isang prototype satellite mula sa BlueWalker megaconstellation ng AST SpaceMobile. Nagtayo ang mga siyentipiko ng ground-based na sensor upang sukatin nang tumpak ang liwanag ng satellite. Nalaman nila na ang BlueWalker3 ay may brightness rating na 0.4, na nasa mas maliwanag na bahagi ng mga bagay sa kalangitan sa gabi, halos kasingliwanag ng pinakamaliwanag na mga bituin. Nagdudulot ito ng malaking banta sa astronomiya na nakabatay sa lupa dahil maaaring hadlangan ng malaking bilang ng mga maliliwanag na satellite ang mga obserbasyon.

Ang SpaceX, bilang isa sa mga responsableng satellite operator, ay gumawa ng mga hakbang upang matugunan ang isyung ito. Nagsikap silang padilim ang kanilang mga satellite at bawasan ang pagmuni-muni ng sikat ng araw. Gayunpaman, ang mga oras pagkatapos ng paglubog ng araw at bago ang pagsikat ng araw ay kritikal pa rin, dahil ang mga satellite ay maaaring lumitaw na maliwanag sa mga oras na ito.

Ang paglaganap ng mga satellite megaconstellation, kasama ang SpaceX na naglulunsad ng humigit-kumulang 4,000 bagong Starlink satellite bawat buwan, ay lumalaking alalahanin. Ang iba pang mga kumpanya, kabilang ang OneWeb at Amazon, ay nagpaplano din na mag-deploy ng kanilang sariling mga megaconstellation. Ang napakaraming satellite sa kalangitan ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa ground-based na astronomiya.

Ang mga daanan ng sikat ng araw na sinasalamin ng mga megaconstellation na ito ay maaaring makagambala sa mga larawang kinunan ng mga obserbatoryong nakabatay sa lupa tulad ng Vera C Rubin Observatory sa Chile. Dahil sa interference na ito, nagiging hamon para sa mga astronomo na magsagawa ng pananaliksik at magsagawa ng mga survey na kinabibilangan ng paghahanap ng mga astronomical na bagay na nagbabago ng mga posisyon o ningning.

Ang mga astronomo ay lalong tumatawag para sa mga hakbang upang pagaanin ang epekto ng mga megaconstellation sa ground-based na astronomiya. Bagama't kapuri-puri ang mga pagsisikap na bawasan ang mga debris sa kalawakan, gaya ng mga isinagawa ng Indian Space Research Organization (ISRO), marami pa ang kailangang gawin upang matugunan ang mga partikular na alalahanin na dulot ng mga megaconstellation.

Sa konklusyon, binago ng mga megaconstellation ang pandaigdigang koneksyon, ngunit ang epekto nito sa ground-based na astronomiya ay hindi maaaring palampasin. Ang liwanag at napakaraming mga satellite sa mga konstelasyon na ito ay may potensyal na makabuluhang makagambala sa mga obserbasyon sa astronomiya. Ang karagdagang pakikipagtulungan sa pagitan ng mga satellite operator at astronomer ay mahalaga sa paghahanap ng mga solusyon na nagpapahintulot sa parehong industriya na umunlad habang pinapaliit ang kanilang interference sa isa't isa.

Pinagmumulan:

– Kalikasan: [INSERT CITATION]

– ISRO: [INSERT CITATION]