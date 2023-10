Ang Greenland Ice Sheet ay Maaaring Higit na Lumalaban sa Pag-init ng Mundo kaysa sa Naunang Inakala

Ang isang bagong pag-aaral na inilathala kamakailan ay nagmumungkahi na ang Greenland ice sheet ay maaaring maging mas nababanat sa global warming kaysa sa naunang pinaniniwalaan. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang ice sheet ay tumutugon nang dahan-dahan sa pag-init ng tao, ibig sabihin na ang pagputol ng mga greenhouse gas emissions sa loob ng susunod na ilang siglo ay maaaring pigilan ito mula sa pagtunaw.

Ang pag-aaral, na isinagawa ng mga mananaliksik mula sa Potsdam Institute para sa Climate Impact Research at sa Arctic University of Norway, ay gumamit ng mga modelo ng computer upang gayahin ang mga potensyal na epekto ng iba't ibang mga sitwasyon ng temperatura sa sheet ng yelo. Napagpasyahan nila na kahit na pansamantalang malampasan ang mga kritikal na limitasyon ng temperatura, posible pa ring maiwasan ang isang tipping point na magreresulta sa makabuluhang pagtaas ng antas ng dagat sa daan-daang libong taon.

Gayunpaman, binibigyang-diin ng mga mananaliksik na hindi ito nangangahulugan na ang mga pagsisikap na labanan ang pagbabago ng klima ay dapat na lundo. Sinasabi nila na ang pagbabawas ng greenhouse gas emissions at pagtugon sa global warming ay nananatiling mahalaga at apurahan. Itinatampok ng pag-aaral ang kahalagahan ng pag-stabilize ng mga pandaigdigang temperatura sa hindi hihigit sa 1.5 degrees Celsius sa itaas ng mga antas ng pre-industrial upang maiwasan ang karagdagang pagtunaw ng yelo.

Sinasaklaw ng Greenland ice sheet ang humigit-kumulang 80% ng pinakamalaking isla sa mundo at kasalukuyang nag-aambag sa pagtaas ng lebel ng dagat. Kung ito ay ganap na matutunaw, ang antas ng dagat sa buong mundo ay tataas ng humigit-kumulang 24 talampakan, na magreresulta sa mga mapangwasak na kahihinatnan para sa mga lungsod sa baybayin sa buong mundo.

Ang pag-aaral na ito ay nagbibigay ng pag-asa na kung ang agarang aksyon ay gagawin upang mabawasan ang mga greenhouse gas emissions, ang pinakamasamang sitwasyon ng pagbagsak ng yelo at matinding pagtaas ng lebel ng dagat ay maiiwasan. Gayunpaman, ang oras ng pagbabawas ng mga emisyon ay mahalaga, dahil ang pagkaantala ng higit sa ilang siglo ay maaari pa ring humantong sa makabuluhang pagtaas ng antas ng dagat.

Sa konklusyon, habang ang pag-aaral ay nagmumungkahi na ang Greenland ice sheet ay maaaring maging mas nababanat sa global warming, binibigyang-diin nito ang pangangailangan para sa agarang aksyon upang matugunan ang pagbabago ng klima at mabawasan ang mga panganib na nauugnay sa natutunaw na mga sheet ng yelo.

Pinagmumulan:

– Pag-aralan ang co-author na si Niklas Boers mula sa Potsdam Institute for Climate Impact Research sa Germany

– Nils Bochow, nangungunang may-akda ng pag-aaral at mananaliksik sa Arctic University of Norway

– National Snow and Ice Data Center

– Kalikasan ng Journal

– Bryn Hubbard, propesor ng glaciology sa Aberystwyth University sa Wales

- Ang pag-uusap