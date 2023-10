Isang Pag-aaral ang Nagpapakita ng Tumaas na Surface Ice Melt sa Greenland at Nabawasang Natunaw sa Antarctica

Ang isang kamakailang pag-aaral na isinagawa ng mga mananaliksik sa Utrecht University at University of California, Irvine (UCI) ay nagsiwalat na ang pagtunaw ng yelo sa ibabaw sa Greenland ay bumibilis sa nakalipas na mga dekada, habang sa Antarctica, ito ay bumagal. Nakatuon ang mga siyentipiko sa papel ng katabatic at Foehn winds sa proseso ng pagtunaw ng ice sheet ng Greenland. Ang mga hanging ito, na nagdadala ng mainit at tuyong hangin sa tuktok ng mga glacier, ay nag-ambag sa higit sa 10% na pagtaas ng pagkatunaw sa Greenland sa nakalipas na sampung taon. Gayunpaman, ang epekto nito sa ice sheet ng Antarctica ay bumaba ng 32%.

Ginamit ng pag-aaral ang mga simulation ng modelo ng klima sa rehiyon upang masuri ang mga epekto ng mga hanging ito sa mga sheet ng yelo sa parehong Greenland at Antarctica. Ang mga resulta ay nagpakita na ang downslope winds ay responsable para sa isang malaking halaga ng ibabaw na natunaw ng yelo sa parehong mga rehiyon. Ang pagkatunaw ng ibabaw na ito ay humahantong sa runoff at ice shelf hydrofracture, na nagreresulta sa pagtaas ng daloy ng tubig-tabang sa mga karagatan at sa huli ay nag-aambag sa pagtaas ng lebel ng dagat.

Binigyang-diin ni Charlie Zender, co-author ng pag-aaral at UCI professor ng Earth system science, na habang ang epekto ng hangin ay makabuluhan, ang mga impluwensya ng global warming ay naiiba sa Southern at Northern Hemispheres. Sa Greenland, ang pag-init ng temperatura na sinamahan ng mga epekto ng hangin ay humantong sa isang 34% na pagtaas sa kabuuang pagtunaw ng yelo sa ibabaw. Iniugnay ito ni Zender sa impluwensya ng global warming sa North Atlantic Oscillation (NAO), na nagdulot ng mas mababa sa normal na mataas na latitude pressure at nagdala ng mainit na hangin sa Greenland at Arctic.

Sa kabilang banda, mula noong 2000, ang Antarctica ay nakaranas ng pagbaba sa kabuuang pagkatunaw ng ibabaw na halos 15%. Ang pagbawas na ito ay pangunahing dahil sa pagbaba ng wind-generated downslope melt na dulot ng pagbagsak ng dalawang ice shelf sa Antarctic Peninsula. Bukod pa rito, ang pagbawi ng butas ng ozone sa Antarctic stratosphere ay nagbigay ng pansamantalang pagkakabukod, na nagpoprotekta sa ibabaw mula sa karagdagang pagkatunaw.

Mahalagang subaybayan at i-modelo ang pagkatunaw sa parehong Greenland at Antarctica habang lumalala ang kanilang mga yelo, dahil kasalukuyang may hawak silang mahigit 200 talampakan ng tubig mula sa karagatan. Ang pagkatunaw ng mga yelong ito ay nag-ambag na sa 0.75-pulgada na pagtaas ng antas ng dagat sa buong mundo mula noong 1992. Habang ang Greenland ang pangunahing dahilan ng pagtaas ng lebel ng dagat sa mga nakalipas na dekada, ang Antarctica ay humahabol at sa kalaunan ay mangibabaw sa hinaharap na antas ng dagat. tumaas.

Pinagmumulan:

– Pag-aaral: “Wind-Associated Melt Trends and Contrasts Between the Greenland and Antarctic Ice Sheets” na inilathala sa Geophysical Research Letters

