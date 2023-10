Pagdududa Einstein at Euler: Pagsubok sa Mga Batas ng Gravity sa Uniberso

Noong 1915, ipinakilala ni Albert Einstein ang kanyang teorya ng General Relativity, na nagpabago sa ating pag-unawa sa uniberso. Sa halip na isaalang-alang ang espasyo at oras bilang mga nakapirming entity, iminungkahi ni Einstein na sila ay pabago-bago at pinagsama-sama sa bagay at liwanag. Ipinaliwanag ng kanyang mga equation kung paano kurba ang matter at pumipihit sa space-time, na nakakaimpluwensya sa paggalaw ng mga bituin, kalawakan, at liwanag.

Ngunit makatitiyak ba tayo na ang mga equation ni Einstein ay palaging wasto? Mayroon bang mga sitwasyon kung saan maaaring lumabag ang mga ito, o kung saan ang mga equation na iminungkahi ng 18th-century mathematician na si Leonhard Euler ay maaaring mangailangan ng pagbabago? Ito ay isang katanungan na ginalugad ng mga siyentipiko, lalo na sa mga misteryo na umiiral pa rin sa ating uniberso.

Ang isa sa mga misteryong ito ay madilim na bagay, isang uri ng bagay na hindi matukoy gamit ang mga kasalukuyang teleskopyo. Noong 1930s, napansin ni Fritz Zwicky na mayroong limang beses na mas maraming bagay sa uniberso kaysa sa kung ano ang maaari nating makita. Tinawag niyang “dark matter” ang hindi nakikitang bagay na ito. Hindi natukoy ng mga siyentipiko ang mga particle ng dark matter o naiintindihan ang kanilang pag-uugali. Maaari bang mapailalim ang dark matter sa iba't ibang pwersa kaysa sa ordinaryong bagay, kaya hinahamon ang equation ni Euler?

Ang isa pang misteryo ay ang obserbasyon na ang paglawak ng uniberso ay bumibilis, taliwas sa hinuhulaan ng teorya ni Einstein. Sinusubukan pa rin ng mga siyentipiko na maunawaan ang sanhi ng pag-uugali na ito. Mayroon bang isa pang "madilim" na substansiya na may nakasusuklam na gravity? O ang teorya ng grabidad ni Einstein ay hindi naaangkop sa napakalaking sukat? Ang mga misteryong ito ay nagbibigay ng motibasyon para sa pagsubok sa mga batas na iminungkahi nina Einstein at Euler.

Pinag-aaralan ng mga mananaliksik ang pag-uugali ng gravity sa malalayong distansya sa uniberso. Natukoy nila ang isang lagda ng binagong gravity na tinatawag na "gravitational slip." Ayon sa General Relativity, ang liwanag at bagay ay dapat makaranas ng parehong baluktot kapag naglalakbay sa distorted space-time. Sa pamamagitan ng paghahambing sa paraan ng pagkahulog ng mga kalawakan sa mga balon ng gravitational at kung paano nalihis ang liwanag mula sa mga kalawakang ito, matutukoy ng mga siyentipiko kung mayroong gravitational slip.

Gayunpaman, kung may nakitang gravitational slip, mahirap matukoy kung ito ay dahil sa pagbabago ng mga batas ni Einstein o pagbabago ng equation ni Euler. Upang makilala sa pagitan ng dalawa, kailangang sukatin ng mga siyentipiko ang epekto na kilala bilang "gravitational redshift," na maaaring gawin sa mga teleskopyo tulad ng Dark Energy Spectroscopic Instrument at Square Kilometer Array.

Sa isang kamakailang pag-aaral na inilathala sa Nature Astronomy, napagpasyahan ng mga siyentipiko na ang pagsukat ng gravitational slip lamang ay hindi matukoy kung mayroong pagbabago sa mga batas ni Einstein o sa equation ni Euler. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pagsukat ng gravitational redshift, posibleng gawin ang pagkakaibang ito. Ang hamon ay nakasalalay sa katotohanan na masusukat lamang ng mga teleskopyo ang sama-samang paggalaw ng mga kalawakan, na naglalaman ng parehong normal na bagay at madilim na bagay. Ang pagkakaiba-iba ng mga epekto ng dark matter at modified gravity ay nagiging mahirap sa sitwasyong ito.

Ang gravitational redshift, na tanging naiimpluwensyahan ng time distortion, ay nagbibigay ng paraan upang direktang suriin ang potensyal ng gravitational. Kapag tumakas ang liwanag sa isang potensyal na gravitational, lumilipat ang kulay nito patungo sa pula, na nagpapahiwatig ng gravitational redshift. Ang epektong ito ay naiiba sa gravitational lensing, na sanhi ng parehong mga pagbaluktot sa espasyo at oras.

Sa konklusyon, ang paggalugad sa bisa ng mga equation ni Einstein at Euler ay isang kritikal na pagsisikap na maunawaan ang mga misteryo ng ating uniberso. Habang ang pagsukat sa gravitational slip ay maaaring hindi magbigay ng tiyak na sagot, ang pagsukat sa gravitational redshift ay maaaring makatulong sa pagkakaiba sa pagitan ng mga pagbabago ng Einstein's gravity at Euler's equation. Ang mga karagdagang pag-unlad sa mga teleskopyo at mga diskarte sa pagmamasid ay magbibigay-daan sa mga siyentipiko na malutas ang tunay na kalikasan ng gravity at ang uniberso.

