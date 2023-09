Ang mga Ribbons ng Graphene ay Nagbibigay ng Mas Magandang Platform para sa Twistronics Studies

Ang isang bagong diskarte sa pag-aaral ng twistronics na kinasasangkutan ng mga ribbons ng graphene ay maaaring magbigay sa mga mananaliksik ng mas mahusay na kontrol sa twist angle at gawing mas madali ang pag-aaral ng mga electronic effect na nagmumula sa pag-twist at pag-strain ng mga katabing layer ng two-dimensional (2D) na materyales. Ang mga nakaraang pag-aaral ng twistronics ay nakatuon sa pag-twist ng dalawang flakes ng materyal at pag-stack ng mga ito, ngunit ang bagong ribbon-based na pamamaraan ay nagbibigay-daan para sa isang mas tuluy-tuloy na pagbabago sa anggulo ng twist, na nagbibigay ng mas mahusay na kontrol at nagbibigay-daan para sa mas madaling pag-aaral ng mga electronic effect.

Sa pamamagitan ng pagsasalansan ng mga layer ng 2D na materyales at pag-iiba-iba ng anggulo sa pagitan ng mga ito, natuklasan ng mga mananaliksik na maaari nilang baguhin ang mga elektronikong katangian ng mga materyales na ito. Halimbawa, ang isang bilayer ng graphene ay nagkakaroon ng band gap kapag inilagay sa contact na may hexagonal boron nitride. Nangyayari ito dahil ang bahagyang hindi tugmang mga layer ng graphene at hBN ay bumubuo ng isang moiré superlattice, na nagbibigay-daan sa pagbuo ng isang banda gap. Sa pamamagitan ng pag-twist sa mga layer at pagtaas ng anggulo sa pagitan ng mga ito, nawawala ang band gap.

Ang kakayahang ito na baguhin ang mga elektronikong katangian nang hindi kinakailangang baguhin ang kemikal na komposisyon ng materyal ay isang panimula na bagong direksyon sa engineering ng aparato at tinawag na "twistronics." Gayunpaman, ang pagkontrol sa mga anggulo ng twist at nauugnay na strain ay nananatiling isang hamon, dahil ang iba't ibang bahagi ng isang sample ay maaaring may iba't ibang elektronikong katangian. Upang mapagtagumpayan ito, ang mga mananaliksik sa Columbia University ay naglagay ng ribbon-shaped graphene layer sa ibabaw ng hBN at dahan-dahang binaluktot ang isang dulo ng ribbon gamit ang piezo-atomic force microscope. Lumikha ito ng twist angle na patuloy na nag-iiba at isang pare-parehong strain profile na maaaring mahulaan.

Nagawa ng mga mananaliksik na patuloy na ibagay ang parehong strain at twist angle, na nagbibigay sa kanila ng walang uliran na access sa "phase diagram" ng mga baluktot na anggulo. Ang antas ng kontrol na ito ay nagbibigay-daan para sa tumpak na pagmamapa ng pagtitiwala ng istraktura ng electronic band sa anggulo ng twist, na hindi posible dati. Bilang karagdagan, ang bagong diskarte ay nagbibigay ng unang pagkakataon upang sukatin ang papel ng strain sa magic angle bilayer graphene system sa isang reproducible na paraan at nagbubukas ng mga bagong ideya para sa pagkontrol sa electronic band structure sa mga twisted layer system.

