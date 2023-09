Ang Flexibility ng Pag-uugali ay Pinapadali ang Mabilis na Pagpapalawak ng Saklaw sa Great-Tailed Grackles

Natuklasan ng mga mananaliksik mula sa Max Planck Institute of Evolutionary Anthropology, University of California Santa Barbara, at University of Rochester na ang great-tailed grackle, isang species ng ibon na mabilis na nagpapalawak ng populasyon nito sa buong North America, ay may utang sa tagumpay nito pag-uugali. Natuklasan ng mga mananaliksik na pinalaki ng great-tailed grackles ang kanilang tirahan at inangkop sa mas maraming urban, tigang na kapaligiran, hindi katulad ng kanilang pinakamalapit na kamag-anak, ang boat-tailed grackle.

Ang pag-aaral, batay sa mga obserbasyon ng agham ng mamamayan sa mga paglitaw ng ibon sa pagitan ng 1979 at 2019, ay nagsiwalat na ang mga great-tailed grackles ay hindi lamang lumipat sa mga bagong tirahan na tumutugma sa kanilang mga naunang kinakailangan ngunit aktibong pinalawak ang kanilang saklaw sa pamamagitan ng paglilipat ng kanilang mga kagustuhan sa tirahan. Sa kabaligtaran, ang mga grackle na may buntot ng bangka ay inilipat lamang ang kanilang hanay pahilaga bilang tugon sa pagbabago ng klima.

Inimbestigahan din ng mga mananaliksik ang papel ng pag-uugali sa kakayahan ng great-tailed grackles na umangkop sa mga bagong tirahan. Natagpuan nila na ang populasyon sa gilid ng hanay ay nagpakita ng higit na kakayahang umangkop at pagtitiyaga kumpara sa hindi nasa gilid na populasyon. Ipinapalagay ng mga mananaliksik na ang pagtitiyaga ay nagbibigay-daan sa mga indibidwal na makahanap ng mga solusyon sa mga hamon sa mga bagong kapaligiran, habang ang pagkakaiba-iba sa flexibility sa loob ng isang populasyon ay nagdaragdag ng mga pagkakataon ng matagumpay na pagpapalawak.

Itinatampok ng mga natuklasan ang kahalagahan ng flexibility at pagpupursige sa pagpapadali ng mabilis na pagpapalawak ng hanay at iminumungkahi na ang pag-unawa kung paano ang mga species tulad ng great-tailed grackles ay maaaring magbigay ng mga insight para sa pagtulong sa mga bumababang species na makayanan ang mga pagbabago sa kapaligiran.

Pinagmulan: Peer Community Journal (DOI: 10.24072/pcjournal.320)